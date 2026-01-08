天気を気にせず動ける！強さと軽さを両立した【ザ・ノース・フェイス】防水シェルがAmazonで販売中
アイコニックな切り替えデザインで魅せる、頼れる全天候モデル【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのジャケットは、防水性と快適性を兼ね備えるシェルジャケット。時流に合わせたバランスのよいサイズ感へとアップデートされ、アウトドアから日常まで幅広く着こなしやすい一着に仕上がっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
表地には耐久性に優れた70デニールナイロンを採用し、タフな環境でも安心して着用できる強度を確保。やや長めの着丈は保温性を高めるだけでなく、雨風を受けやすい下半身の防護にも役立つ。フロントはダブルフラップ仕様で、防水性をさらに強化し、悪天候下でも快適な着用感を保つ設計となっている。
内側には専用ファスナーを備え、インナーを連結できる「ZIP IN ZIP」システムに対応。季節や気温に合わせてレイヤリングを調整できるため、年間を通して活用しやすい。肩部分にはザノースフェイスの定番ディテールである切り替えデザインを取り入れ、ブランドらしいアイコニックな表情を演出している。
トレッキングやキャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、タウンユースにも自然に馴染むデザインで、機能性とスタイルを両立した万能シェルジャケット。悪天候に強く、日常でも使いやすい一着を求めるユーザーに最適なモデル。
