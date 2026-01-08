職場で配りたい「愛知県のお土産」ランキング！ 2位「スターしるこサンド」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月3〜8日、全国20〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「愛知県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「美味しくて、喜ばれそうだから」（30代男性／大阪府）、「庶民感がある為まんな気兼ねなくたくさん食べれるから。しかも癒される味だしほんとおすすめ」（40代女性／京都府）、「配りやすそうだから」（30代男性／東京都）といった声が寄せられました。
回答者からは「甘さも程よくおいしいと思ったからです」（20代男性／東京都）、「あんこが甘くて美味しいから」（20代女性／栃木県）、「名古屋といえばあんトーストと言われるほど有名で、味も美味しいため」（40代男性／東京都）といった声が寄せられました。
2位：スターしるこサンド（松永製菓）／38票2位は「スターしるこサンド（松永製菓）」でした。北海道産のあずき餡に、隠し味としてリンゴジャムとはちみつを効かせ、ビスケット生地でサンドして焼き上げた一品です。個包装タイプも販売されており、アンケートでは、その親しみやすい味や配りやすさを推す声が挙がりました。
1位：あんトースト最中（花桔梗）／45票1位は「あんトースト最中（花桔梗）」でした。名古屋の喫茶店の定番メニュー「小倉トースト」をモチーフにした、見た目もかわいらしい最中です。厚焼きの最中皮に、自分であんこを乗せて食べるスタイルが特徴で、サクサク感を楽しめます。モダンなパッケージと上品な味わいは、センスのよいお土産として多くの票を集めました。
