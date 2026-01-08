「ビジュアルが新鮮ですごく楽しみ」伊藤健太郎、あまりにも格好いい姿に反響「最強すぎやしませんか？」
俳優の伊藤健太郎さんは1月8日、自身のInstagramを更新。映画『鬼の花嫁』のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】伊藤健太郎、格好良過ぎる後ろ姿
この投稿にファンからは、「きゃ〜カッコ良」「ビジュアルが新鮮ですごく楽しみ」「後ろ姿も素敵」「うぅ…後ろ姿で射抜くなんて最強すぎやしませんか？」「スクリーンで正面のお姿を見られるのを楽しみにしています」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
後ろ姿ショットにファン歓喜伊藤さんは「鬼の花嫁 お楽しみに」とつづり、1枚の写真を掲載しました。白い衣装に身を包んだ伊藤さんの後ろ姿が写っています。伊藤さんのスタイルの良さが伝わってくるショットです。
『鬼の花嫁』とは？映画『鬼の花嫁』は、2020年に刊行されたクレハ氏によるライト文芸の映画化作品。鬼と人間が共存する世界で繰り広げられる、恋愛ファンタジーです。主演は、人間離れした美しい容姿を持つ鬼・鬼龍院玲夜役のKing＆Prince・永瀬廉さんと、玲夜に花嫁として見出される女子大生・東雲柚子役の吉川愛さん。伊藤さんは、自身の花嫁を溺愛し献身的に尽くす美青年の鬼・狐月瑶太を演じます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
