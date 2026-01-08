ぐっ…これは…ほしいぞ。

スマホ用ゲームコントローラーって今ではかなりメジャーなジャンルですよね。

スマホを左右からガッシャンと挟んで固定するタイプが一般的ですけど、海外のコントローラーメーカー「8BitDo」がCES 2026で発表したのはなんと縦操作に特化したコントローラーです。しかもフリップ式！

文字で説明するよりも動画を見てもらったほうが早いですね。以下をどうぞ。

Where mobile play unfolds.



Introducing 8BitDo FlipPad - a flip-style gamepad designed for mobile gaming.

Compatible with iOS and Android devices. Officially supported by Apple.



Coming Summer 2026.

Experience it first at @CES 2026.

LVCC Central Hall · Booth #15641#FlipPad… pic.twitter.com/snddY5OaMx - 8BitDo (@8BitDo) January 4, 2026

底部のUSB-Cポート（iPhone／Android対応）にズキュンとドッキング。そのまま画面側にフリップすることで、画面下部に物理コントローラーを展開できる。という、これまでになかった変形スタイルですね。

展開ギミックもカッコいいし、フリップ式にすることで、収納面でもちょっと有利になりそう。なによりデザインがゲームボーイを彷彿とさせるレトロ風でエモかわいいのが最高じゃないか。

縦画面で遊ぶゲームがどれだけあるの？にもよってくるので、万人が求めるコントローラーじゃないのは確か。でも、一定のニーズはありそうな気もするんですよね。

縦持ちのゲーム、皆さんなにかやってます？

Source: X（8BitDo）