¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤¦¤Á¾¡¤Ã¤Æ»ÙÇÛ²¼¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¡¡°éÀ®¹ß³Ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¼ÅÄ¸°ì¡¡µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¡ÖÁýÎÌ¡×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®¤ÎÂ¼ÅÄ¸°ìÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬1Ç¯¤Ç¤Î»ÙÇÛ²¼ÊÖ¤êºé¤¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¶¯¤¤µå¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÊÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¡ËÉÔ°Â¤Ë¤¦¤Á¾¡¤Ã¤Æ»ÙÇÛ²¼¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÇØÈÖ¹æ34¤«¤é134¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ×¤à¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¡ÖÂÎ½ÅÁý²Ã¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÎ¤òÀµ¾ï¤ËÆ°¤«¤¹¡×¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¡¢°éÀ®Áª¼êàÂ´¶Èá¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Â¼ÅÄ¤ÏÆ±Ç¯¤Î³«Ëë1·³¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢4·î13Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç¥×¥í½éÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É1²ó2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï1·³ÅÐÈÄµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢ºòµ¨¤Ï°ìÅÙ¤â1·³¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ¹½ÁÛ³°¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â¼ÅÄ¤ÎÉð´ï¤ÏÀºÌ©¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¡£¤¿¤À¡¢Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï140¥¥íÂæÁ°È¾¤È¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÂ®¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºòÇ¯¤ÏµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£¶ÚÎÌ¤âÁý¤ä¤·¡¢ÆþÃÄ»þ¤Ï80¥¥íÂæ¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬ºÇÂç¤Ç97¥¥í¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¤¬¡¢µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏÄ¾·ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÎ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¤«¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤À¤±¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¡Ê150¥¥í¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÂÎ¡Ë°Ê¾å¤Ë¤ÏÅþÃ£¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤â°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹Ô¤Ãå¤¤¤¿Åú¤¨¤¬¡Ö²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¡¢ÂÎ¤òÀµ¾ï¤ËÆ°¤«¤¹¡×¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡ÖÂÎ¤¬¹Å¤¯¤ÆÀµ¾ï¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Åê¤²¤¿¤¤Êý¸þ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµÍý¤ä¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¥¨¥é¡¼¡×²ò¾Ãºö¤È¤·¤Æ¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»ÈÍÑ¡£Éé²Ù¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤Ä¤Ä¡¢ÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤âÎÏ¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÊ³Æ®Ãæ¤À¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤â5Æü¤«¤éÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¡¢º£½µ¤«¤é¤Ï²Æì¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¤µ¤é¤ËÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ö¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À2Ç¯¡£¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¤¡£
¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë