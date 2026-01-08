◇バレーボール 全日本高校選手権準々決勝 金蘭会（大阪）2―0熊本信愛（熊本）（2026年1月8日 東京体育館）

男女の準々決勝が行われ、金蘭会（大阪）が2―0（25―18、25―11）で熊本信愛女学院（熊本）を下し、ベスト4進出を決めた。

勝利を決めたのは金蘭会のエース、馬場柚希（3年）だった。1メートル80の長身を生かし、相手スパイクをシャットアウト。一面だけのコートでプレーできる準決勝からの「センターコート」に歩を進め、「自分の武器の一つであるブロックでチームに貢献できた実感があるのでうれしいです」とはにかんだ。

U19日本代表に名を連ね、最高到達点は300センチを誇る世代のトップランカー。中1の時のコロナ禍で「食べて寝てを繰り返していたら伸びました」と一気に身長が8センチ伸び、久しぶりに登校した学校で友だちに「誰？」と言われた逸話を持つ。

もちろん、見据えるは世界の舞台。憧れは同校の先輩でパリ五輪代表の林琴奈（大阪M）だ。「オールラウンダーというのもありますし、チームに欠かせない存在でありたいので」と目を輝かせる。

主将を任された1年で、最も成長したのは精神面だという馬場。「次の一戦が大切になってくる。気を抜かずに頑張っていきたい」。まさに欠かせない存在として、チームを春高の頂点へと押し上げる。