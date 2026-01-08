俳優の布川敏和さんが、自身のインスタグラムを更新。

ぎっくり腰になった事を公表しました。



１月４日、布川敏和さんは「仕事始めを終え車のトランクから荷物を取り出した時だった〜 腰が, グキッ！っと〜」「ん？ やば！ きたか!?」「そう, 案の定 ぎっくり腰に~~~」と、投稿。



続けて「昨日は 移動が長く座りっ放しだったし, 外も寒かったからかな~~~？」「いや, 還暦ジジイの運動不足やろなぁ~~~!!」「あぁ, 情けない~~~」と、綴りました。







更に「一夜寝て 治ってるのを願ったが 叶わずでした...」「そろりそろりとは歩けますが 腰が真っ直ぐになんない状態~~~」と、説明しました。



布川敏和さんは「今日は 日曜日だし シップでも貼って 安静にしといて, 明日 病院に行ってみよ〜」「明明後日 ぶらり旅的な番組の収録やから, なんとか治さなきゃ 治らなきゃ~~~!!」「ってな感じの 2026年の幕開けで御座いやっすぅ~~~www」と、状況を明かしています。







そして７日、布川敏和さんは「ご心配をおかけしている, ぎっくり腰なんですが 接骨院に行き 電気治療と鍼治療とマッサージで ずいぶん良くなりました！」と、投稿。



続けて「二日間は トイレまで歩くのも大変で焦りましたが, 痛みが若干残っていますが まぁまぁ普通に歩けるようになりましたので, ぶらり系番組に行って参ります~~~」「皆さん ご心配をおかけしてすいませんでした〜」と、ファンに向けて呼びかけています。







【担当：芸能情報ステーション】