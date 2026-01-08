お笑い芸人の友近（52）が7日放送のMBSラジオ「友近のおかえりなさい」（水曜後6・00）に出演。初詣で経験した不思議な出来事を明かした。

番組では年末年始をどう過ごしたかが話題となり、友近は「初詣に1月1日に行って、あのね、不思議なことが起きたの」と告白した。

続けて「不思議なことというか、（一般的には）『二礼二拍手一礼』だけど、調べたら出てるけど、『三礼三拍手一礼』っていうのがもともとやった」と昔の日本の参拝方法を紹介した。

そして、「三礼は知らなかったけど、拍手の三つ目に神様に音が伝わるって、それを最近聞いて初めてやってみたの」と今回の初詣は三礼三拍手一礼を取り入れたという。

すると「ほんならね、すんごいブワ〜ッて風が吹いて…」と参拝中に風が吹き出したといい「これ調べたらほんまに書いててん。メッセージが伝わった時に風が吹くって」とネットでも同じ体験をした人がいたと発見。

そして「それは、どこの神社でもってわけじゃないと思うし、時間帯もあるかもしれないし、偶然かもしれないし」としつつも「初めてでドキドキした。“あれ？何やったんやろ？今の”って。ネットで調べたら、その経験した人がいっぱいいて」と自身と同じような経験をした人が多くいることにも驚いたと語っていた。