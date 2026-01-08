2020年に乳がんであることを公表しているシンガー・ソングライターの谷山浩子さんが、自身のXを更新。

今年最初の抗がん剤治療を行ったことを明かしました。



【写真を見る】【がん闘病】谷山浩子さん 「今日は今年最初の抗がん剤の日でした！」「投与後はいつも体がジンジンして微熱が出ます」



谷山さんは、「今日は今年最初の抗がん剤の日でした！」と投稿。続けて、「投与後はいつも体がジンジンして微熱が出ます。」と綴り、抗がん剤の投与後に微熱が出ることを明かしました。





谷山さんは、この抗がん剤投与後の体調の変化について友人に悩みを打ち明けたところ、友人から『体が異物と戦ってるんじゃない？』と言われたことを明かしました。谷山さんは友人による『体が異物と戦ってるんじゃない？』という推測に対して、「納得しかけたけどその方向性は合ってるのか？抗がん剤って戦っていい相手なのか？（たぶん違う）」と心境を綴りました。

しかしその後、この投稿に対して、フォロワーから返信があったようで、谷山さんは「『いや違わない』というご意見いただきました！」「ハイテンション切れてきましたー」と、抗がん剤が『体が異物と戦ってるんじゃない？』という推測について、改めて自身のXに投稿しています。





谷山さんは2020年9月に、公式サイトを通じて乳がんと診断され、治療を開始したことを公表。その際、谷山さんは、「くよくよ悩むのも、『がんばるぞ！』と力みすぎるのも、病気を治すのにはよくないと聞きました。だからリラックスして前向きに、治療に臨みます。」と、闘病について率直な思いを寄せていました。





【谷山浩子さん プロフィール （公式サイトより抜粋）】



1972年にメジャーデビュー。現在までに40作品以上のオリジナルアルバムをリリース。独自の高い音楽性は根強いファンを獲得している。



NHK「みんなのうた」「おかあさんといっしょ」やCMソング、「オールナイトニッポン」をはじめとするラジオ番組のパーソナリティ、童話、エッセイ、小説の執筆など多岐にわたり活動。楽曲提供など作家としての活動も著しい。

2022年4月にデビュー50周年を迎え、今なおコンサートや執筆など精力的に活動中。

【担当：芸能情報ステーション】