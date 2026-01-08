TOMORROW X TOGETHER、スペシャルコンサート開催決定「楽しさと高い完成度を兼ね備えたステージを披露する」
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、スペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON』を開催することを8日、発表した。
【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿
今回公開されたポスターは、レザージャケットに身を包んだメンバーの強いまなざしが印象的。ギターを形象化したロゴも公演に対する期待感を高めている。
所属事務所「BIGHIT MUSIC」は「デビュー7周年を迎え、これまで共にしてくれたファンの方々に感謝の気持ちを伝え、近い距離で一体感を分かち合いたいというTOMORROW X TOGETHERの気持ちを込めて企画した」と説明し、「ライブバンドパフォーマンスで楽しさと高い完成度を兼ね備えたステージを披露する予定だ」と伝えた。
『2026 TXT MOA CON』は2月27日から3月1日までの3日間にわたって、韓国・ソウルのKSPO DOMEで開催され、公演はすべてオンラインライブストリーミングでも鑑賞できる。
TOMORROW X TOGETHERは2025年8月、所属事務所と全員再契約をし、今年デビュー7周年を迎えることもあり、今回のスペシャルコンサートはファンにとって大きな意味のあるプレゼントになるものと見られる。
また、TOMORROW X TOGETHERは現在4回目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ 』の一環となる日本5大ドームツアーを開催中。1月21日、22日に東京ドーム、2月7日、8日に京セラドーム大阪で公演を行う。また、26日にはデジタルシングル「SSS（Sending Secret Signals）（feat. HYDE）」をリリースする。
【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿
今回公開されたポスターは、レザージャケットに身を包んだメンバーの強いまなざしが印象的。ギターを形象化したロゴも公演に対する期待感を高めている。
所属事務所「BIGHIT MUSIC」は「デビュー7周年を迎え、これまで共にしてくれたファンの方々に感謝の気持ちを伝え、近い距離で一体感を分かち合いたいというTOMORROW X TOGETHERの気持ちを込めて企画した」と説明し、「ライブバンドパフォーマンスで楽しさと高い完成度を兼ね備えたステージを披露する予定だ」と伝えた。
TOMORROW X TOGETHERは2025年8月、所属事務所と全員再契約をし、今年デビュー7周年を迎えることもあり、今回のスペシャルコンサートはファンにとって大きな意味のあるプレゼントになるものと見られる。
また、TOMORROW X TOGETHERは現在4回目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ 』の一環となる日本5大ドームツアーを開催中。1月21日、22日に東京ドーム、2月7日、8日に京セラドーム大阪で公演を行う。また、26日にはデジタルシングル「SSS（Sending Secret Signals）（feat. HYDE）」をリリースする。