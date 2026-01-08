全国高校サッカー選手権は、１０日に準決勝２試合が東京・ＭＵＦＧ国立（国立競技場）で行われる。尚志（福岡）―神村学園（鹿児島）、流通経大柏（千葉）―鹿島学園（茨城）の対戦カードとなっている。

＊ ＊ ＊

躍進を続ける鹿島学園は、鹿島ユース（高校年代）に所属する選手の通学校となっており、鹿島に在籍する日本人３１選手（期限付き移籍中の２人含む）のうち、１１人が同校出身（または在学中）となっている。

ＦＷ鈴木優磨、ＦＷ徳田誉、ＤＦ松本遥翔、ＤＦ溝口修平、ＭＦ舩橋佑、ＧＫ山田大樹、ＭＦ下田栄祐（栃木シティに期限付き移籍中）、ＤＦ佐藤海宏（新潟に期限付き移籍中）の８人にとって、同校は高校時代の学舎だった。現３年で今季からトップチームに昇格したＤＦ大川佑梧、現２年ながらプロ契約を締結したＤＦ元砂晏翔仁ウデンバ、ＦＷ吉田湊海の３人は在学中。

体育のサッカーはお互いの誇りと威信を懸けた白熱の戦いになるといい、フィールドこそ違えど同じボールを蹴る仲間として、普段もサッカー談義に花を咲かせているそうだ。かつて鹿島ユース昇格を逃したＦＷ上田綺世（現フェイエノールト）が鹿島学園で選手権出場を果たしたように、両チームの選手による切磋琢磨（せっさたくま）が伝統となっている。

＊ ＊ ＊

３年ぶり１２度目の出場となった鹿島学園は、準々決勝までの４試合で１５得点を奪っており、１７大会ぶりの４強進出。準決勝では優勝候補の流通経大柏と激突する。