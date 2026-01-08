INI許豊凡、現在の悩み告白 橋本環奈が思わず笑顔「可愛い！」【ヤンドク！】
【モデルプレス＝2026/01/08】INIの許豊凡と女優の橋本環奈が8日、2026年1月12日スタートの月9ドラマ「ヤンドク！」（フジテレビ系／毎週月曜21時〜※初回30分拡大）記者会見に共演の向井理、宮世琉弥、音尾琢真、馬場徹、お笑いコンビ・納言の薄幸、吉田鋼太郎とともに出席。許が現在の悩みを明かす場面があった。
【写真】許豊凡の悩みに真剣回答した43歳俳優
許は撮影を振り返り「よく現場で差し入れやお菓子とかをいただいてるんですけど、食べるタイミングがすごく難しくて」と悩みを吐露。理由について「合間に食べたら、匂いだったり（歯に食べ物が）詰まってないかなってどうしても心配になっちゃって」と説明し「食べるタイミングがなかなかなくて、いつも我慢してるんですけど…食べてもいいですか？」と質問した。
この悩みについて橋本は「えー！食べてよー！」「可愛い！」と反応。続けて「私は本当にずっと食べてます（笑）！」「セリフを言って、すぐ走って食べて、また現場に行って、ということをしたりとか」と撮影中は頻繁に食事をしていることを明かした。
続けて「気にせずいつでも食べていいですよ。おすすめとしては、奥歯で噛むこと。前歯で噛むと詰まっちゃうから」とアドバイス。向井も「よく噛んで食べればいいんじゃない？」と許を見ると、許は「よく噛んで食べさせていただきます」と頷き。橋本は再び「可愛い」と許の健気な様子に笑顔を見せていた。
本作は、橋本演じるバリバリのヤンキー娘・田上湖音波が猛勉強の末に脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。主人公は、ある病院の脳神経外科に勤める実在の女性医師をモデルにしており、彼女の半生を基にしたオリジナルストーリーとなっている。（modelpress編集部）
