【キャベツの簡単10分副菜3選】安くて甘〜い！「チーズ焼き・ゆかりあえ・汁もの」

一年中手に入るキャベツですが、甘みが増すのは冬キャベツならでは。葉がやわらかく、火を通すとくたっとして、さっと作る副菜に向いています。ビタミンCや胃腸の働きを助けるビタミンUも含まれており、寒い時季の体調管理に役立つのもうれしいところです。

今回は、そんな冬キャベツのおいしさをシンプルに楽しめる副菜を3品ご紹介。どれも10分以内で完成するので、「あと一品」にも重宝します。

『キャベツのチーズ焼き』のレシピ

材料（2人分）

キャベツの葉……4枚（約200g）

ピザ用チーズ……30g

にんにく……1かけ

オリーブオイル

塩

粗びき黒こしょう

作り方

（1）キャベツは一口大に切る。にんにくはみじん切りにする。

（2）フライパンにオリーブオイル大さじ1と1/2とにんにくを入れて中火にかけ、香りが立ったらキャベツを加えて炒める。ふたをして2〜3分、ときどき混ぜながら蒸し炒めにし、塩少々をふって炒め合わせる。ピザ用チーズを散らし、ふたをして1〜2分蒸し焼きにする。器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。

『キャベツのゆかりあえ』のレシピ

材料（2人分）

キャベツの葉……2枚（約100g）

ゆかり……小さじ1/2

塩

酢

作り方

（1）キャベツは縦に幅5mmに切ってボールに入れ、塩少々をふってもみ込み、5分おく。

（2）（1）の水けを絞ってボールに戻し入れ、ゆかり、酢小さじ1を加えてあえる。

『キャベツとベーコンのすまし汁』のレシピ

材料（2人分）

キャベツの葉……2枚（約100g）

ベーコン……2枚（約30g）

だし汁……2カップ

サラダ油

塩

しょうゆ

酒

作り方

（1）キャベツは一口大に切る。ベーコンは長さ2〜3cmに切る。

（2）鍋にサラダ油小さじ2を中火で熱し、キャベツを2〜3分炒める。ベーコン、だし汁、塩小さじ1/4、しょうゆ、酒各小さじ1を加え、2〜3分煮て塩少々で味をととのえる。

甘みのある冬キャベツは、手をかけすぎなくてもちゃんとおいしい。その日の献立に合わせて、気負わず取り入れてみてください。

野本 やすゆきノモト ヤスユキ 教えてくれたのは… 料理家 料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。 大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。 料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年2月17日号より）