【前後編の前編／後編を読む】故人はなぜ彼の参列を望んだ…？ 推し活仲間のオンライン葬儀で20代女性が見た異様な光景【川奈まり子の百物語】

これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、推し活にいそしんだ2人の女性、そのあまりにも悲しい行く末を紹介する。

去年、口承文芸研究家の飯倉義之教授をインタビューさせていただいて傾聴した話の一つに、カワウソが女に化けて湯灌をするという逸話があった。

先生が約20年前に新潟県でフィールドワークをした折に、地元の古老から採取したこんな体験談だという。

同じ声優を推す「推し活仲間」の2人は、やがて近所に住むほど仲良くなっていった

「戦前のこと、とある月夜の晩に畑の真ん中で女が亡骸を湯灌しているのを見てしまった。恐ろしくなってその場から逃げたが、後で村の人に話すと『それはカワウソだ』と教えられた」

飯倉先生は筆者にこの話を紹介しながら、

「現代人なら、奇妙な真似をする女の正体をカワウソだとは思わず、その女は幽霊で、心霊現象が起きたのだと解釈するのではないでしょうか」とお話しされていた。

同感だが、今はそもそも湯灌を見たことがない者が大多数だ。

死体を洗っている女を見て、湯灌していると即座に判断できるだろうか？ もしも私自身が、屋外で夜間に女が死体を弄っているところに行き合わせたら、大急ぎで110番しそうな気がする。

怪奇現象だと判断したとしても、カワウソが人を化かしたとは思わず、幽霊か、さもなければ狸や狐を思い浮かべるのが関の山かもしれない。

また、私には、さまざまな不思議な事象をすべて宇宙人がやったことだと言いたがる知人がいるのだが、彼なら「それは宇宙人のしわざだ。誘拐した人を連れていくために迎えのUFOが来るのを畑で待っていたのだ」と言いかねないと思う。

ことほどさように、同じ場面に遭遇したとしても、奇怪な出来事が進行していればいるほど、見る者によって解釈が異なることがあるものだ。

さらに、こういう話はカワウソが登場するような昔話に限らず、現代でも起こり得るようだ。

最近、とある体験者さんから傾聴した話がそれにあたるので、以下にご紹介する。

推し活

皆さんは「オンライン葬儀」というものをご存じだろうか？

2019年12月に始まったコロナ禍で生まれた数々の新しい社会様式は、葬儀の現場にも訪れた。

それがオンライン葬儀だ。

通夜や葬儀告別式の過程をインターネットを通じてライブ配信するこの手法は、感染症対策として有効なだけでなく、パソコンやスマホといったデバイスさえあればどこからでも葬式に参列でき、広い会場を要しない分、費用も抑えられる。

このようにさまざまなメリットがあるため、以降、御弔いの一形態として定着した。

今回は、こうしたオンライン葬儀に参列したとある女性からお話を伺った次第。

東京都郊外在住の佳苗さん（仮）の同僚A子が北陸の実家で亡くなったのは、2022年7月のことだった。

当時、佳苗さんの勤め先はテレワークを実施しており、彼女は都内の自宅アパートで仕事をし、A子は都内の賃貸マンションを引き払って実家に戻っていた。

コロナ禍以前は、入社から約5年間ずっと同じ部署で勤務していた。

佳苗さんとA子は共に新卒採用された者同士で、出会った当初から馬が合い、親友同士の間柄であった。

2019年の春先、佳苗さんが実家を出てアパートを借りることになったとき、彼女はA子のマンションの近所で賃貸物件を探して転居したのだという。

つまり、それほど仲が良かった。

以来いわゆる“スープの冷めない距離”に住み、夕食を共にしたり休日を一緒に過ごしたりしてきたとか……。

佳苗さんが思うに、これほど親しくなった理由は、共通の趣味があったから。

それは、とある男性声優の推し活。

2人は、出会う前から偶然にも同じ声優の応援活動をしていたのだ。

父の呪縛

また、2人揃って、件の声優が声の出演をしているアニメや、彼が演じるアニメキャラクターの二次創作同人マンガのファンでもあった。

だから知り合ってからは、同好の士が集まるイベントに一緒に参加したり、情報交換をしたりしていたのだそうだ。

ところが、2020年の夏頃から本格的にテレワークが始まり、A子は北陸の実家へ、佳苗さんは自宅アパートに籠って仕事をするように……。

しかも、自粛ムードの中、各種の推し活イベントも行われなくなった。

その後も2人は主にLINEでときどき会話していたが、実家へ帰ってしばらくするとA子が「東京に帰りたい」としきりに訴えるようになった。

かねてA子の両親、特に父はA子を身近に置いておきたがっていて、そのためテレワークになった途端、実家に帰らされたという経緯があった。

そのときも彼女の父は「おまえが東京にいる間に私たちがコロナで死んだらどうする？」などと脅して強引に帰郷させたそうであったのが、帰らせれば帰らせたで、今度は二度と逃すまいとしはじめたというのである。

銀行の通帳やクレジットカードを隠すことまでしたとか……。幸い取り戻したとA子は話していたが、彼女が感じているであろう危機感は佳苗さんにも伝わった。

「うちに来たらいいよ！」と佳苗さんはA子に言った。

しかしそんなふうに見切れるものなら、そもそもA子は東京の住まいを引き払ったりはしていない。心優しい家族想いの一面が仇になり、それからもA子はLINEで愚痴をこぼしては東京の暮らしに戻りたがるばかりだった。

ごめんね

しかし佳苗さんは、いつかコロナ禍が収まってきたらテレワークが解かれ、A子もこちらに戻ってくるものと信じていた。

2人の勤め先は優良企業で、給料も中の上クラスであり、親に反対されたぐらいで辞めるわけがないと思っていたのだ。

だから2021年の冬頃から徐々に推し活イベントが再開されはじめたときも、佳苗さんはA子も一緒に参加してくれるだろうと期待した。

「12月末に2年ぶりにコミケ（同人誌即売会「コミックマーケット」）が東京ビッグサイトで開かれるの、知ってるでしょ？ 会社の休みと重なるから、イベント当日から元日までうちに泊まって参加したらいいと思う！」

こんなふうに誘ったとき、断られることは予想していなかったと佳苗さんは言う。

「私たちには毎回欠かさず参加していたイベントがあって、コミケもそのうちの1つでした。いつも楽しみにしていたんですよ。声優さんのファンクラブやアニメの同人グループがブースを出していて、顔見知りも大勢来るので……」

ところが、A子は「ごめんね」と佳苗さんに応えたのであった。

「すごく行きたいけど行けない。父は前から東京に偏見があったんだけど、コロナで極端に高じていて、テレワークが終わったら会社を辞めろって。遊びに行くのも、もちろん禁止。私も頑張って父と喧嘩したけど、そしたら母が泣くし、無理……」

「もう子どもじゃないんだから親なんか関係ないじゃん！」と佳苗さんは返事をした。

「出てきちゃえばいいよ。ちょっと狭いけど、新しく部屋を借りるまで、私のうちにいたらいい」

するとA子は「佳苗にはわからないと思う」と返してよこした。

「うちは田舎だから。妹は高校を中退してから家にあまり寄りつかないし。両親にとっては私しか頼れる子どもがいないんだよ」

著者に対して佳苗さんは、「あのときはショックを受けました」とおっしゃった。

「A子は大人になってから出来た唯一の本当に親しい友だちでしたから、裏切られた気分でした。でも、たしかに……私の両親は兄の家族と一緒に東京近郊に住んでいて、みんな都内で働いていて……兄はかなり堅実なタイプで、私より6歳も年上で、同い年の奥さんと小さな子どもが2人いて……二世帯住宅で両親が同居していて……。A子の家とは何もかも違っていたので、私にはA子のことがちゃんと想像できていなかったのだと思います」

佳苗さんは、今一つ理解できないながらもA子を気の毒に思い、LINEや電話でときどき愚痴を聞いてあげていたそうなのだが……。

テレワーク開始からおよそ2年半が経った2022年6月下旬、突然、A子の訃報がEメールで届いたのであった。

オンライン葬儀

送信者はA子の妹で、携帯電話番号が記してあった。

すぐに電話を掛けた佳苗さんに彼女が応えて彼女が語ったことによれば、A子は自分の部屋で首吊り自殺を遂げたとのことだった。

部屋に遺書が残されていて、死後の処理について要望が記されており、その1つが、佳苗さんと上司のB氏に関するこんな希望だったのだという。

――私が自殺したことを伝えた上で葬式に呼んであげてください。

一般に、自殺者の遺族は死因を伏せた上で、通夜や葬式については近親者のみで弔う密葬式にする場合が多い。

これについてはA子の両親も同様の処し方を選ぶとのことだったが、以下のような但し書きが付いた。

「いくら身内で済ませると言っても、父方と母方の祖父母を参列させないわけにはいきませんが、みんなコロナを怖がっておりますし、火葬場の方でも人数制限をしているようです。そこで佳苗さんとBさんのこともありますから、オンライン葬儀をすることにしました」

自殺の原因は

受け容れるしかないが、佳苗さんは大いに困惑していた。

オンライン葬儀など、聞いたこともなかった。

B氏の名前をA子が挙げていたのも意外だった。B氏は2人が入社した折に新人指導にあたってくれた人で、3年前に大手柄を立てて出世した後も、佳苗さんたちに何かと目を掛けてくれていた。しかしA子と個人的に話をする仲ではない……と少なくとも佳苗さんの目には見えていた。B氏は今2人が参画している企画のグループにも入っておらず、A子が彼に参列を望むのは少し不自然に感じられた。

そして、この疑問が繰り返し頭に浮かんで、彼女を苦しめた。

――どうしてA子は自ら命を絶ってしまったのだろう？

A子の妹も、自殺の原因は何も思い当たらないと述べていた。

佳苗さんは、こんなことになるなら、A子の実家に押しかけて無理矢理にでも東京に連れ戻せばよかったと後悔した。

あるいは、実家でテレワークをするとA子が言ったときに、強く引き留めるべきだったのだ、と。

―――

推し活仲間でもあった親友のA子が自殺……。【記事後編】では、衝撃のオンライン葬儀の様子が明かされる。

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

