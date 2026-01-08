2003年に解散したバンド「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT」が8日、公式サイトを更新。今月6日に鳥取県と島根県で発生した震度5強の地震の影響により、17日に鳥取県の「MOVIX日吉津」で開催を予定していた過去の公演映像のライブビューイングを中止すると発表した。

同サイトで「2026年1月6日に発生しました島根県東部を震源とする地震の影響により、現在「MOVIX日吉津」は営業を見合わせております。現時点で、営業再開の目途が立っていないため、1月17日に予定していますTHEE MICHELLE GUN ELEPHANT WORLD PSYCHO BLUES TOUR YOKOHAMA ARENA 99.01.17 [revive experience viewing]の上映を中止させていただきます」と報告した。

このライブビューイングはバンドのデビュー30周年を記念して行われるもので、1999年1月に開催した横浜アリーナ公演のライブ映像を神奈川「KT Zepp Yokohama」で上演。全国の映画館でもライブビューイングを行う。