田村淳、“元相方”の誕生日祝う 2ショット写真に反響「仲が良さそうで微笑ましい」
お笑い芸人の田村淳（52）が8日、自身のXを更新。きょう8日に誕生日を迎えた“元相方”の田村亮（53）の誕生日を祝ったことを報告した。
【写真あり】2人ともめっちゃいい笑顔…田村淳、“元相方”の誕生日祝う2ショット
淳は、「１月８日 田村亮さん お誕生日おめでとう」というコメントとともに笑顔の2ショットを投稿。淳が指さす方向には、「Happy birthday 亮さん」と書かれ、ろうそくが灯ったケーキを持った亮が笑顔で祝福を喜んでいる。
この投稿に「淳さん、優しいですね」「ロンブーのお二人は仲が良さそうで微笑ましいです」「田村亮さん、誕生日おめでとうございます。これからの一年が、素晴らしい一年になりますように」などのコメントが寄せられている。
2人は昨年6月、テレビ朝日系バラエティー『ロンドンハーツ』（後11：15）に生出演し電撃解散を発表。理由について、淳は「30年以上続けてきて。闇営業問題以降、亮さんが吉本を離れることになって。僕は（亮に）吉本興業に戻ってきてほしかったんですけど、亮さんは亮さんで、吉本と距離ができて独立されて、いろんな道を模索したんですが。『亮さん戻ってこい！』とアプローチをしたのですが、亮さんは亮さんでどうしても戻れない理由があって。そこは尊重すると。このタイミングで、ロンドンブーツそれぞれ、ここまで楽しくやってきましたけど、屋号をおろして、それぞれやりたいことをやって、またいつの日か…っていうのを」と赤裸々に明かしていた。
