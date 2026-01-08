お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が、7日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にVTR出演。娘でタレント・岡田結実（25）とのやり取りを明かした。

同番組では「成城石井の人気商品ベスト10を探せ！」と題し、売れ筋商品のランキングを当てるクイズを実施。ペアを組んだ「ハイヒール」モモコと同店内を回る中、ヒントを得ようと岡田は「基本共演NGやのに、ショートメッセージを打ちました」と、娘の結実に問い合わせたことを明かした。

その後、残り時間が少なくなり、モモコから「ちょっと結実ちゃんは？」と急かされた岡田は、スマートフォンを確認し「全然返ってきません」と告白。「初の共演かと思ったのに」と残念がるモモコに、岡田は「一昨日も別件で、“きょうだいみんなでご飯に行こか”言うたのに、その返事も返ってきてない」と打ち明けた。

これにスタジオで見守っていたレギュラー陣は爆笑。「ご飯行くの、やめろ」との声が飛んだ。モモコが「“ガラガラガッシャーン”されてんな」と笑うと、岡田は苦笑いしながら「誰がリアルな“閉店ガラガラ”や」とツッコんでいた。