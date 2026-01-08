女優の松嶋菜々子（52）と俳優の佐野勇斗（27）が8日、都内でこの日スタートのテレビ朝日ドラマ「おコメの女 ―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜後9・00）の会見に出席した。2人は約10年ぶりの共演。佐野が「成長した姿を見せられていますか？」と聞くと、松嶋は「見せています！」と即答して会見場はあたたかい雰囲気に包まれた。

今作は、東京国税局の資料調査課、通称「コメ」に主人公（松嶋）が複雑国税事案処理室、通称「ザッコク」を新設し、悪徳脱税者を成敗していく勧善懲悪の物語。前回の共演は親子の関係だったが、今作で佐野が演じるのは東大卒で財務官僚となったエリートで、松嶋は「立派に育ったな〜と思ってます」と“親心”も見せた。

2人は昨年末のNHK紅白歌合戦でも“共演”していた。佐野はM！LKとして初出場し、松嶋は審査員を務めていた。佐野は「歌唱が審査員の目の前からスタートで松嶋さんの目の前だった」と振り返り、パフォーマンスが始まる直前に目が合った松嶋から小さなガッツポーズをもらったことを明かした。「緊張していましたが、それで最高のパフォーマンスができました」と笑顔で話した。