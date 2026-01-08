ロックバンドRIZEのベーシストKenKen（40）が8日、X（旧ツイッター）を更新。自身の公式グッズがネットで高額転売されていることを受け、ファンに注意喚起した。

KenKenは昨年末に自身の40歳の誕生日を記念した音楽イベント「OLE PALOOZA 2025」を東京と大阪で開催。ロッテのチョコレート菓子「ビックリマン」の付属シール風デザインの「ミュージックリマンシール」を1枚300円で販売していた。

しかしそのシールがフリマサイトで「3,333円」の価格で出品されている画像を貼り付け、「オレパルで売ってたKenKenシールは皆様の手に取りやすいように、めっちゃ頑張って安く売ってました」と説明した上で、「桁が一個増えているレベルでの転売からは絶対買わないでください」と呼びかけた。

続けて「このステッカーはまた再販するようにしますから、かならず転売からは買わないでほしいです。こんなことされるために安く売ったのではありません。ほんとうに桁が一個増えてます」と憤り、「絶対に買わないでください。すげーショックです」とつづった。