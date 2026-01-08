NDフィルターセット

H&Y Filters Japanは、「DJI Osmo Nano」の搭載レンズに対応したレンズフィルターを1月6日（火）に発売した。ND、CPL、ブラックプロミストの3タイプをラインアップする。

「DJI Osmo Nano」は、1/1.3型センサーを搭載するデジタルカメラ。カメラ部とモニター部を分離・合体できるスタイルをとり、カメラ部単体でも撮影と記録が可能だ。発売は2025年9月23日。ウェアラブルカメラと呼ばれるジャンルの製品であり、カメラ部は指でつまめるようなサイズ感になる。

本来「DJI Osmo Nano」のレンズ前には、純正のレンズカバーを装着できるようになっている。K&F、NEEWER、JJCといったブランドがそれを利用し、レンズフィルターをすでに展開している。高級レンズフィルターのH&Yも、そこに参入した格好だ。

イメージセンサーに入る光の量を抑えるND8/16/64の3枚セット。 H&Yの各種レンズフィルターと同じコーティングで製造されており、色転びを最低限に抑えたとしている。

フィルター面に、撥水・防汚・帯電防止・防傷コートを施している。

CPL＋ブラックプロミストセット

セット内容：ND8、ND16、ND64 価格：5,980円

円偏光フィルターとブラックプロミストフィルターのセット。

ブラックプロミストについては、H&Y製品で人気の1/4強度を採用したという。

NDフィルターと同様、撥水・防汚・帯電防止・防傷コートが適用されている。

セット内容：CPLフィルター、ブラックプロミストフィルター 価格：5,980円