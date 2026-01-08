　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


58147.43　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54361.62　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53590.93　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
52900.59　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
52441.86　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52089.73　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51382.75　　6日移動平均線
51361.37　　均衡表転換線(日足)
51292.80　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
51278.87　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

51117.26　　★日経平均株価8日終値

50583.78　　均衡表基準線(日足)
50575.81　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
50468.00　　25日移動平均線
50379.54　　均衡表転換線(週足)
50143.74　　13週移動平均線
49920.57　　均衡表雲上限(日足)
49657.14　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49170.89　　75日移動平均線
48994.67　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48846.28　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48537.70　　新値三本足陰転値
48497.26　　均衡表雲下限(日足)
48035.42　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47845.61　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46790.00　　26週移動平均線
46696.55　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45962.89　　均衡表基準線(週足)
43004.19　　ボリンジャー:-1σ(26週)
42739.51　　200日移動平均線
39218.38　　ボリンジャー:-2σ(26週)
37338.41　　均衡表雲上限(週足)
35822.64　　均衡表雲下限(週足)
35432.57　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　72.55(前日89.95)
ST.Slow(9日)　　83.96(前日87.61)

ST.Fast(13週)　 72.13(前日76.26)
ST.Slow(13週)　 70.80(前日72.18)

［2026年1月8日］

