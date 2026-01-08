【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(8日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
58147.43 ボリンジャー:＋3σ(26週)
54361.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)
53590.93 ボリンジャー:＋3σ(13週)
52900.59 ボリンジャー:＋3σ(25日)
52441.86 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52089.73 ボリンジャー:＋2σ(25日)
51382.75 6日移動平均線
51361.37 均衡表転換線(日足)
51292.80 ボリンジャー:＋1σ(13週)
51278.87 ボリンジャー:＋1σ(25日)
51117.26 ★日経平均株価8日終値
50583.78 均衡表基準線(日足)
50575.81 ボリンジャー:＋1σ(26週)
50468.00 25日移動平均線
50379.54 均衡表転換線(週足)
50143.74 13週移動平均線
49920.57 均衡表雲上限(日足)
49657.14 ボリンジャー:-1σ(25日)
49170.89 75日移動平均線
48994.67 ボリンジャー:-1σ(13週)
48846.28 ボリンジャー:-2σ(25日)
48537.70 新値三本足陰転値
48497.26 均衡表雲下限(日足)
48035.42 ボリンジャー:-3σ(25日)
47845.61 ボリンジャー:-2σ(13週)
46790.00 26週移動平均線
46696.55 ボリンジャー:-3σ(13週)
45962.89 均衡表基準線(週足)
43004.19 ボリンジャー:-1σ(26週)
42739.51 200日移動平均線
39218.38 ボリンジャー:-2σ(26週)
37338.41 均衡表雲上限(週足)
35822.64 均衡表雲下限(週足)
35432.57 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 72.55(前日89.95)
ST.Slow(9日) 83.96(前日87.61)
ST.Fast(13週) 72.13(前日76.26)
ST.Slow(13週) 70.80(前日72.18)
［2026年1月8日］
株探ニュース