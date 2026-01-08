

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





58147.43 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54361.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53590.93 ボリンジャー:＋3σ(13週)

52900.59 ボリンジャー:＋3σ(25日)

52441.86 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52089.73 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51382.75 6日移動平均線

51361.37 均衡表転換線(日足)

51292.80 ボリンジャー:＋1σ(13週)

51278.87 ボリンジャー:＋1σ(25日)



51117.26 ★日経平均株価8日終値



50583.78 均衡表基準線(日足)

50575.81 ボリンジャー:＋1σ(26週)

50468.00 25日移動平均線

50379.54 均衡表転換線(週足)

50143.74 13週移動平均線

49920.57 均衡表雲上限(日足)

49657.14 ボリンジャー:-1σ(25日)

49170.89 75日移動平均線

48994.67 ボリンジャー:-1σ(13週)

48846.28 ボリンジャー:-2σ(25日)

48537.70 新値三本足陰転値

48497.26 均衡表雲下限(日足)

48035.42 ボリンジャー:-3σ(25日)

47845.61 ボリンジャー:-2σ(13週)

46790.00 26週移動平均線

46696.55 ボリンジャー:-3σ(13週)

45962.89 均衡表基準線(週足)

43004.19 ボリンジャー:-1σ(26週)

42739.51 200日移動平均線

39218.38 ボリンジャー:-2σ(26週)

37338.41 均衡表雲上限(週足)

35822.64 均衡表雲下限(週足)

35432.57 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 72.55(前日89.95)

ST.Slow(9日) 83.96(前日87.61)



ST.Fast(13週) 72.13(前日76.26)

ST.Slow(13週) 70.80(前日72.18)



［2026年1月8日］



株探ニュース

