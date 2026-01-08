６日のＡＢＣテレビ「相席食堂」は、新年の景気の良い旅をテーマに放送された。

千葉県富里市を探訪する旅人として紫吹淳が登場。エレガントに日傘をさして現れた。

元宝塚トップスターの登場にスタジオの千鳥も驚いたが、流鏑馬を習うことになった場面で、紫吹が手本を見学するために馬が駆け抜けている道脇で…立った状態で完全に土に埋まって首だけを出している映像が流れ、千鳥がストップ。「これはあかんて！」と連呼した。

これまでも番組で、出演タレントを土に埋めるネタ演出を繰り出してきた女性ディレクターがスタジオに現れ、ノブが「ええーっ！紫吹さん埋めたらあかんやん！」、大悟が「なんでいったかなあ…これ一番悪いことした江戸時代の人がやられるやつや。罪人が馬横で恐怖を味わいながらのやつや」と笑わせた。

大悟が「ここの土埋まるんは相当やで。馬が走ってるところやろ。馬糞やなんやあるやろ、畑とは違うで」「もうちょっと考え。紫吹はだめよ」とディレクターを諭し、ノブが「宝塚のトップスターなのよ。馬糞に浸かっとんよ。バーキンごと入ったん？」と笑わせた。

紫吹は土に埋められたまま「うわっ！うわっ！凄い大迫力！」と声をあげていた。

ネットでも「チャンネルかえたら紫吹淳さん土に埋まっててビビった」「土に埋まってて、泣くほど笑ったｗ」「紫吹淳埋める埋め師すげぇなｗ」「紫吹淳埋めたらあかんｗ」「紫吹淳好き放題されてて笑った」「アカンやつやで（笑）」「普通断らへん？ｗ」「埋めるのよう事務所の許可出たなぁ」と反応する投稿が集まった。