¡ÚRIZIN¡Û»ÈÍÑ¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ»¡¡Íî»¥¶â³Û1°Ì¤ÏºÇ¶¯²¦¼Ô¡Ú¥È¥Ã¥×10°ìÍ÷¡Û
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù½Ð¾ì¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬»î¹ç¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢8ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë½ªÎ»¤·¶â³Û¤¬³ÎÄê¡£1°Ì¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤òËÉ±Ò¤·¤¿¡ÈºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ç¡¢¶â³Û¤Ï108Ëü3000±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾×·âKO¾¡Íø¡Ö´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡2°Ì¤Ï¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ç94Ëü±ß¡£3°Ì¤Ï½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¦¼Ô¤Î°Ëß·À±²Ö¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿RENA¤Ç40Ëü5000±ß¡¢4°Ì¤ÏÂç²ñ2½µ´ÖÁ°¤Î¶ÛµÞ»²Àï¤Ê¤¬¤é¿·µï¤¹¤°¤ë¤Ë¥Ò¥¶½³¤ê¤ÇTKO¾¡Íø¤·¤¿½©¸µ¶¯¿¿¤Ç25Ëü5000±ß¡£5°Ì¤Ï¥Õ¥é¥¤µéGP·è¾¡¤Ç¸µÃ«Í§µ®¤È¤Î·ãÆ®¤Ë¾¡Íø¤·¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Àðµ×ÊÝÇîÀµ¤Ç21Ëü1000±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2°Ì¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ÏÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·¡£¤Þ¤¿¡¢Ä«ÁÒ°Ê³°¤Ï¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥ÉÕ¤¡£
¢£¡ØRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù»ÈÍÑ¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥È¥Ã¥×10
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖKAKEHASHI¡×¤Ç¼Â»Ü¡Ë
1°Ì¡¡¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê108Ëü3000±ß¡¿Æþ»¥105·ï¡Ë
2°Ì¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê94Ëü±ß¡¿Æþ»¥38·ï¡Ë
3°Ì¡¡RENA¡Ê40Ëü5000±ß¡¿Æþ»¥82·ï¡Ë
4°Ì¡¡½©¸µ¶¯¿¿¡Ê25Ëü5000±ß¡¿Æþ»¥27·ï¡Ë
5°Ì¡¡Àðµ×ÊÝÇîÀµ¡Ê21Ëü1000±ß¡¿Æþ»¥49·ï¡Ë
6°Ì¡¡¥Ò¥í¥ä¡Ê16Ëü5000±ß¡¿Æþ»¥26·ï¡Ë
7°Ì¡¡°æ¾åÄ¾¼ù¡Ê15Ëü±ß¡¿Æþ»¥18·ï¡Ë
8°Ì¡¡¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê14Ëü2000±ß¡¿Æþ»¥65·ï¡Ë
9°Ì¡¡¥À¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥í¡Ê13Ëü±ß¡¿Æþ»¥18·ï¡Ë
10°Ì¡¡¼ÄÄÍÃ¤¼ù¡Ê12Ëü7500±ß¡¿Æþ»¥25·ï¡Ë
