¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¡Æ±¥¯¡¼¥ë¤Ç¤È¤â¤Ë¼ç±é¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¤È¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡×¡¡¥¨¡¼¥ëÁ÷¤ê¹ç¤¦
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê52¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡¡¡½¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡½¡×¡ÊÌÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ìó9Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤â¤Ä¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¿¤À¡¢¸µµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Î»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥³¥á¡×¤Ë¼ç¿Í¸ø¤¬Ê£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¶¥Ã¥³¥¯¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯´«Á±Ä¨°¤ÎÊª¸ì¡£¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ï¼«¤é¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¡£¾¾Åè¤Ï¡Öµ¡ÉÒ¤Ê¿ÍÊªÁü¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ìòºî¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ç¡¢°ìÈÖÁá¤¯²È¤ò½Ð¤é¤ì¤ëÈ±·Á¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡É×¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ê52¡Ë¤â¤³¤Î1·î´ü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡×¡Ê14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¿åÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¡Öº£Æü¤ÏÃÙ¤¤¤Î¡©²¿»þ¤Þ¤Ç¡©¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ß¤¤¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£