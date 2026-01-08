緒方かな子、声優の娘・佑奈と仲良し親子ショット披露「美人コンビですね」「犬が羨ましい」「ママに見えない 可愛すぎる」 夫は元プロ野球・緒方孝市氏
広島東洋カープで選手・監督として活躍した緒方孝市氏（57）の妻でタレントの緒方かな子（52）が6日、自身のインスタグラムを更新。声優の娘・緒方佑奈との親子ショットを披露した。
【写真】「美人コンビですね」声優の娘・佑奈と“仲良し”親子ショットを披露した緒方かな子
かな子は「明けましておめでとうございます」と書き出し、「愛犬、久しぶりに佑奈（娘）に会ったので『ちゃんと覚えてるかな？吠えたりしないかな？』と心配しましたが、しっかり覚えてて仲良しでした」などと報告し、佑奈と共に愛犬のフレンチブルドッグを膝にのせた2ショットなどをアップ。
「私は絵でも何でも思いついたものを形にして作っていく事が好きなので、今年の抱負は1つでも多く素敵な作品を仕上げる事です」「娘共々、今年もどうぞよろしくお願いします」とフォロワーへのメッセージをつづった。
この投稿にコメント欄では「美人コンビですね」「あら、娘さん可愛い♪旦那さんにまたカープの監督してほしいな」「犬が羨ましい 素敵な作品楽しみにしてます」「かな子さんママに見えない 可愛すぎる」「新年からかなちゃん優勝です」などの声が寄せられている。
かな子は1991年に「中條かな子」名義でデビュー。プロ野球選手の孝市氏と結婚後一度は芸能界を引退も、現在は復帰し主に広島ローカルタレント、画家などとして活躍している。
