¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Ë·±¼¨¡Öº£Æü¤Î¾ï¼±¤ÏÌÀÆü¤ÎÈó¾ï¼±¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£¹ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¼çÎÏ£¶Áª¼ê¤¬°ìµ¤¤ËÂ´¶È¡£¥Á¡¼¥à·ëÀ®»þ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤Ï£°¡ó¤À¤è¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò·âÇË¤·¤¿¡££¸Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÄ»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡Êó¹ð²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ìó£±£µ£°£°¿Í¤Î´Ñ½°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁí¹çÍ¥¾¡£´Ï¢ÇÆ¡¢£µÏ¢ÇÆ¡¢£¶Ï¢ÇÆ¡¢£±£°ÅÙ¡¢£±£±ÅÙ¡¢£±£²ÅÙ¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Ï£·Æü¤«¤é»ÏÆ°¡£¸½»þÅÀ¤Ç£´Ç¯À¸¤Î¹õÅÄÄ«Æü¤é¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ø¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢º£Æü¤Î¾ï¼±¤ÏÌÀÆü¤ÎÈó¾ï¼±¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÂç²ñ¿·µÏ¿¤Î£±£°»þ´Ö£³£·Ê¬£³£´¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤¬£±£°»þ´Ö£³£·Ê¬Âæ¤¬½Ð¤ë¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤«¡£¤ä¤Ï¤ê³ØÀ¸¤ÎÎÏ¡¢Ç½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£Ìµ¸ÂÂç¤À¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢£´Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½÷»ÒÄ¹µ÷Î¥¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¶¯²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿·Ç¯ÅÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¶¯²½¤ÎÇØ·Ê¤À¤Ã¤¿¤ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤¬¡¢¶¯²½¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¥Á¡¼¥à¤Ç½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬Ï©£³Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤â¡¢¸¶´ÆÆÄ¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£