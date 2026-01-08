Âç´Ö»º¤Þ¤°¤í¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ËÂç¤ÎÎ¤´Ø¡¢Çò·§´Ø¤â»×¤ï¤ºÓ¹¤ë! ¡½ ¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¤¬¡Ö½é¶¥¤ê¤Þ¤°¤í&¤Á¤ã¤ó¤³¿¶¤ëÉñ¤¤²ñ¡×³«ºÅ
1·î5Æü¡¢¿·½Õ¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤°¤í¤Î½é¶¥¤ê¤¬Åìµþ¡¦Ë½§»Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¤Ï¤³¤Î¤Þ¤°¤í¤ò°ñ¾ë¸©µíµ×»Ô¤Ë¤¢¤ëÁêËÐÉô²°¡ÖÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡×¤ËÆÏ¤±¡¢¡Ö¥¢¥¤¹©Ì³Å¹ presents ½é¶¥¤ê¤Þ¤°¤í&¤Á¤ã¤ó¤³¿¶¤ëÉñ¤¤²ñ¡×¤È¤·¤ÆÎÏ»Î¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
½é¶¥¤ê¤ÎÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»ºËÜ¥Þ¥°¥í¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤µ¤Ð¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ
¡û124¥¥í¤ÎÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»ºËÜ¥Þ¥°¥í¤¬ÅþÃå
Âè72Âå²£¹Ë¤òÌ³¤á¤¿µ©Àª¤ÎÎ¤(ËÜÌ¾¡§Æó½ê¥Î´Ø´²¤µ¤ó)¤¬¿ÆÊý¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡×(°ñ¾ë¸©°ðÉß·´°¤¸«Ä®)¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë»Ë¾åºÇÂ®¤Ç²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿Âè75Âå²£¹Ë¤ÎÂç¤ÎÎ¤´Ø¤ä¡¢½½Î¾¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÇò·§´Ø¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÂçÁêËÐ¤ÎÌ¾ÌçÉô²°¤À¡£
°ñ¾ë¸©°ðÉß·´°¤¸«Ä®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡×
Æ±Éô²°¤ÈÊñ³çÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¡×¤Ï¡¢1·î5Æü¡¢Ë½§»Ô¾ì¤Ç124¥¥í¤ÎÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»ºËÜ¥Þ¥°¥í¤ò¶¥¤êÍî¤È¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ØÇÛÁ÷¤·¤¿¡£
²£ÉÍ»Ô¤Î¼÷»ÊÅ¹¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤Î¿¦¿Í¤¬Âç¤¤Ê¤Þ¤°¤í¤¬²Ù²¼¤í¤·¤¹¤ë¤È¼þ°Ï¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢7¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¤Þ¤°¤í¤¬²ñ¾ìÆâ¤Ë±¿¤ÓÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Çò·§´Ø¤¬Ëµ¤é¤Ë¸½¤ì¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤½¤ÎÂç¤¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤Î¸¼´Ø¤ËÆÏ¤¤¤¿ÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»ºËÜ¥Þ¥°¥í
7¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç124¥¥í¤Î¤Þ¤°¤í¤ò²ñ¾ìÆâ¤Ë±¿¤ÓÆþ¤ì¤ë
½é¶¥¤ê¤Þ¤°¤í¤ò¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤¿Çò·§´Ø
¥¢¥¤¹©Ì³Å¹ ¼èÄùÌò ºØÆ£Î´Êå»á¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯ÅÙ¡¢¤Ê¤«Ûê¤µ¤Þ¤Ë¤Þ¤°¤í¤ò¶¥¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤´Ø¤¬Ç¯´ÖºÇÂ¿¾¡(71¾¡)¡¢Í¥¾¡3²ó¤òÃ£À®¤·¡¢²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤´¾µÃÎ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ïµ¯¤òÃ´¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â¿¶¤ëÉñ¤¤²ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¡£
¥¢¥¤¹©Ì³Å¹ ¼èÄùÌò¤ÎºØÆ£Î´Êå»á¤¬³«²ñ¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤¦
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¸Í·ú¤Æ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃíÊ¸½»Âð¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¹ñµ»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÈÂçÁêËÐ¡É¤ò¤´»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë²ñ¼Òºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½é¶¥¤ê¤Þ¤°¤í&¤Á¤ã¤ó¤³¿¶¤ëÉñ¤¤²ñ¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û²»¤«¤é¤âÇ÷ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÅ£ÉÕ¤±
¤³¤³¤«¤é¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¤¢¤ëÃæÛêÀ¶Î´¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃæÛê»á¤Ï¡Öº£Æü¤Ï1ËÜÄà¤ê¤Î¥Þ¥°¥í¤Ç¤¹¡£Âç´Ö¤Ë¤Ï¡È¤Ï¤¨Æìµù¡É¤È¡ÈÄà¤ê¡É¤Î2¼ïÎà¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø¸«¤¿ÌÜ¤Î¤Ï¤¨Æì¡¢Ì£¤ÎÄà¤ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
2026Ç¯¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤°¤í¤Ë5²¯±ß°Ê¾å¤ÎÃÍ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ºÂç¤¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤éÁ¯ÅÙ¤È»é¡¢¤¢¤È¤ÏåºÎï¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î3Æü¤´¤í¤Ë³Í¤ì¤¿¤Þ¤°¤í¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¡¢Âç¤¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀìÌç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×Å¹¼ç¡¢ÃæÛêÀ¶Î´¤µ¤ó(±¦)¤¬¤Þ¤°¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ
ÃæÛê»á¤Î²òÀâ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤°¤íÍÑ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÊñÃú¤ò¶î»È¤·¡¢Æ¬¡¢Ê¢¡¢ÇØÃæ¤È¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÂçÃÀ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¡Ö¥´¥ê¥Ã¡×¡Ö¥¶¥¯¥Ã¡×¡Ö¥·¥å¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¤¹¤é·Ý½Ñ¤Î¤è¤¦¤À¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤°¤í¤ò»«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÂî±Û¤·¤¿¿¦¿Íµ»¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤°¤íÍÑ¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÊñÃú¤ò»È¤¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ¬¤òÍî¤È¤¹
¼ê´·¤ì¤¿¼êµ»¤Ç²òÂÎ¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤Î½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í3Ì¾
¤Þ¤°¤í¤ÎÊ¢¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤ª¤©¡Á¡×¤È²ñ¾ì¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤¿
Éô°Ì¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤´¤È¤ËÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¦¿Í
ÃÏ°è¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤Þ¤°¤í¤Ë¶á¤Å¤¡¢´Ö¶á¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤Þ¤°¤í¤Î²òÂÎ¤ò¸«¼é¤ë
ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤«¤é²òÂÎµ»½Ñ¤Þ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡ûÎÏ»Î¤¿¤Á¤âÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤Þ¤°¤í¤ÎÌ£¤òÀä»¿!
²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤°¤í¤Îºô¤Ï¿ßË¼¤Ç¤ª¤í¤µ¤ì¡¢¼÷»Ê¼ï¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤°¤í¼÷»Ê¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÎÏ»Î¤¿¤Á¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÎÏ»Î¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö²«¿§¤¤À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÏ»Î¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë½÷¤Î»Ò
ÎÏ»Î¤¿¤Á¤â»Ò¤É¤â¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¸«¤»¤¿¤ê¤È¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤
¤Û¤É¤Ê¤¯¼÷»Ê¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡¢Âç¤ÎÎ¤´Ø¡¢Çò·§´Ø¡¢¥¢¥¤¹©Ì³Å¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Îºä°æÃ£Ìé»á¤Ë¡¢ÃæÛê¤µ¤ó¼«¤é¤¬¤Þ¤°¤í¤ò°®¤ë¡£¤½¤ÎÊñÃú¤µ¤Ð¤¤È°®¤ê¤Ï¸«¹û¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤À¡£
ÃæÛê¤µ¤ó¤Î°®¤ê¤ò¸«¼é¤ë¥¢¥¤¹©Ì³Å¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Îºä°æÃ£Ìé»á
°ì¸ý¤ÇÀÖ¿È¤òÊ¿¤é¤²¤¿Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤!¡×¤È°ì¸À¡£Â³¤¤¤ÆÂç¤ÎÎ¤´Ø¤¬Ãæ¥È¥í¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¶Ú¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ê¤ã¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£Çò·§´Ø¤ÏÂç¥È¥í¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
Ãæ¥È¥í¤ò¥Ñ¥¯¥ê¤È¸ý¤ËÊü¤ê¹þ¤àÂç¤ÎÎ¤´Ø¡£¤ª¼÷»Ê¤¬¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë
¤Þ¤°¤í¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦Çò·§´Ø¤Ï¼¡¡¹¤È¤Þ¤°¤í¤ò¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë
Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤ª¼÷»Ê¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¼÷»ÊÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËÀÖ¿È¤¬¤¹¤´¤¯Ì£¤¬¿¼¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¤â¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¤ª¼÷»Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¯¤ËÀÄµû¤È¤«³Îà¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢ÃÏÊý¾ì½ê¤ä½ä¶È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÌ£¤Ë¡¢Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤âËþÌÌ¤Î¾Ð´é
¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤Î¿¦¿Í¤ÏÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤Þ¤°¤í¤ò°®¤êÂ³¤±¤ë¡£ÎÏ»Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÆó½ê¥Î´ØÉô²°¼«Ëý¤Î¡Ö¤Á¤ã¤ó¤³¡×¤È¤È¤â¤Ë¤ª¼÷»Ê¤òÇÛÁ·¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎÏÓÁ°¤ò¿¶¤ë¤¦¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á
Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª¼÷»Ê¤ò±¿¤Ö
½é¾ì½ê¤ò¹µ¤¨¤¿½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥¤òËº¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ÈÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ÎÌò¤ò´î¤ó¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ïµ¯Êª¤Î¤Þ¤°¤í¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊ¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
½é¶¥¤ê¤Þ¤°¤í¤È¤Á¤ã¤ó¤³¤ò³Ú¤·¤àÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó
¤Þ¤°¤í¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦ÃË¤Î»Ò¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤
½é¶¥¤ê¤ÎÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»ºËÜ¥Þ¥°¥í¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤µ¤Ð¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ
¡û124¥¥í¤ÎÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»ºËÜ¥Þ¥°¥í¤¬ÅþÃå
Âè72Âå²£¹Ë¤òÌ³¤á¤¿µ©Àª¤ÎÎ¤(ËÜÌ¾¡§Æó½ê¥Î´Ø´²¤µ¤ó)¤¬¿ÆÊý¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡×(°ñ¾ë¸©°ðÉß·´°¤¸«Ä®)¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë»Ë¾åºÇÂ®¤Ç²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿Âè75Âå²£¹Ë¤ÎÂç¤ÎÎ¤´Ø¤ä¡¢½½Î¾¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÇò·§´Ø¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÂçÁêËÐ¤ÎÌ¾ÌçÉô²°¤À¡£
Æ±Éô²°¤ÈÊñ³çÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¡×¤Ï¡¢1·î5Æü¡¢Ë½§»Ô¾ì¤Ç124¥¥í¤ÎÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»ºËÜ¥Þ¥°¥í¤ò¶¥¤êÍî¤È¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ØÇÛÁ÷¤·¤¿¡£
²£ÉÍ»Ô¤Î¼÷»ÊÅ¹¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤Î¿¦¿Í¤¬Âç¤¤Ê¤Þ¤°¤í¤¬²Ù²¼¤í¤·¤¹¤ë¤È¼þ°Ï¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢7¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¤Þ¤°¤í¤¬²ñ¾ìÆâ¤Ë±¿¤ÓÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Çò·§´Ø¤¬Ëµ¤é¤Ë¸½¤ì¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤½¤ÎÂç¤¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤Î¸¼´Ø¤ËÆÏ¤¤¤¿ÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»ºËÜ¥Þ¥°¥í
7¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç124¥¥í¤Î¤Þ¤°¤í¤ò²ñ¾ìÆâ¤Ë±¿¤ÓÆþ¤ì¤ë
½é¶¥¤ê¤Þ¤°¤í¤ò¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤¿Çò·§´Ø
¥¢¥¤¹©Ì³Å¹ ¼èÄùÌò ºØÆ£Î´Êå»á¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯ÅÙ¡¢¤Ê¤«Ûê¤µ¤Þ¤Ë¤Þ¤°¤í¤ò¶¥¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤´Ø¤¬Ç¯´ÖºÇÂ¿¾¡(71¾¡)¡¢Í¥¾¡3²ó¤òÃ£À®¤·¡¢²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤´¾µÃÎ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ïµ¯¤òÃ´¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â¿¶¤ëÉñ¤¤²ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¡£
¥¢¥¤¹©Ì³Å¹ ¼èÄùÌò¤ÎºØÆ£Î´Êå»á¤¬³«²ñ¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤¦
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¸Í·ú¤Æ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃíÊ¸½»Âð¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¹ñµ»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÈÂçÁêËÐ¡É¤ò¤´»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë²ñ¼Òºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½é¶¥¤ê¤Þ¤°¤í&¤Á¤ã¤ó¤³¿¶¤ëÉñ¤¤²ñ¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û²»¤«¤é¤âÇ÷ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÅ£ÉÕ¤±
¤³¤³¤«¤é¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¤¢¤ëÃæÛêÀ¶Î´¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃæÛê»á¤Ï¡Öº£Æü¤Ï1ËÜÄà¤ê¤Î¥Þ¥°¥í¤Ç¤¹¡£Âç´Ö¤Ë¤Ï¡È¤Ï¤¨Æìµù¡É¤È¡ÈÄà¤ê¡É¤Î2¼ïÎà¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø¸«¤¿ÌÜ¤Î¤Ï¤¨Æì¡¢Ì£¤ÎÄà¤ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
2026Ç¯¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤°¤í¤Ë5²¯±ß°Ê¾å¤ÎÃÍ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ºÂç¤¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤éÁ¯ÅÙ¤È»é¡¢¤¢¤È¤ÏåºÎï¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î3Æü¤´¤í¤Ë³Í¤ì¤¿¤Þ¤°¤í¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¡¢Âç¤¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀìÌç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×Å¹¼ç¡¢ÃæÛêÀ¶Î´¤µ¤ó(±¦)¤¬¤Þ¤°¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ
ÃæÛê»á¤Î²òÀâ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤°¤íÍÑ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÊñÃú¤ò¶î»È¤·¡¢Æ¬¡¢Ê¢¡¢ÇØÃæ¤È¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÂçÃÀ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¡Ö¥´¥ê¥Ã¡×¡Ö¥¶¥¯¥Ã¡×¡Ö¥·¥å¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¤¹¤é·Ý½Ñ¤Î¤è¤¦¤À¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤°¤í¤ò»«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÂî±Û¤·¤¿¿¦¿Íµ»¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤°¤íÍÑ¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÊñÃú¤ò»È¤¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ¬¤òÍî¤È¤¹
¼ê´·¤ì¤¿¼êµ»¤Ç²òÂÎ¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤Î½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í3Ì¾
¤Þ¤°¤í¤ÎÊ¢¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤ª¤©¡Á¡×¤È²ñ¾ì¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤¿
Éô°Ì¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤´¤È¤ËÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¦¿Í
ÃÏ°è¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤Þ¤°¤í¤Ë¶á¤Å¤¡¢´Ö¶á¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤Þ¤°¤í¤Î²òÂÎ¤ò¸«¼é¤ë
ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤«¤é²òÂÎµ»½Ñ¤Þ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡ûÎÏ»Î¤¿¤Á¤âÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤Þ¤°¤í¤ÎÌ£¤òÀä»¿!
²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤°¤í¤Îºô¤Ï¿ßË¼¤Ç¤ª¤í¤µ¤ì¡¢¼÷»Ê¼ï¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤°¤í¼÷»Ê¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÎÏ»Î¤¿¤Á¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÎÏ»Î¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö²«¿§¤¤À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÏ»Î¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë½÷¤Î»Ò
ÎÏ»Î¤¿¤Á¤â»Ò¤É¤â¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¸«¤»¤¿¤ê¤È¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤
¤Û¤É¤Ê¤¯¼÷»Ê¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡¢Âç¤ÎÎ¤´Ø¡¢Çò·§´Ø¡¢¥¢¥¤¹©Ì³Å¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Îºä°æÃ£Ìé»á¤Ë¡¢ÃæÛê¤µ¤ó¼«¤é¤¬¤Þ¤°¤í¤ò°®¤ë¡£¤½¤ÎÊñÃú¤µ¤Ð¤¤È°®¤ê¤Ï¸«¹û¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤À¡£
ÃæÛê¤µ¤ó¤Î°®¤ê¤ò¸«¼é¤ë¥¢¥¤¹©Ì³Å¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Îºä°æÃ£Ìé»á
°ì¸ý¤ÇÀÖ¿È¤òÊ¿¤é¤²¤¿Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤!¡×¤È°ì¸À¡£Â³¤¤¤ÆÂç¤ÎÎ¤´Ø¤¬Ãæ¥È¥í¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¶Ú¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ê¤ã¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£Çò·§´Ø¤ÏÂç¥È¥í¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
Ãæ¥È¥í¤ò¥Ñ¥¯¥ê¤È¸ý¤ËÊü¤ê¹þ¤àÂç¤ÎÎ¤´Ø¡£¤ª¼÷»Ê¤¬¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë
¤Þ¤°¤í¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦Çò·§´Ø¤Ï¼¡¡¹¤È¤Þ¤°¤í¤ò¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë
Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤ª¼÷»Ê¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¼÷»ÊÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËÀÖ¿È¤¬¤¹¤´¤¯Ì£¤¬¿¼¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¤â¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¤ª¼÷»Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¯¤ËÀÄµû¤È¤«³Îà¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢ÃÏÊý¾ì½ê¤ä½ä¶È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÌ£¤Ë¡¢Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤âËþÌÌ¤Î¾Ð´é
¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤Î¿¦¿Í¤ÏÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤Þ¤°¤í¤ò°®¤êÂ³¤±¤ë¡£ÎÏ»Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÆó½ê¥Î´ØÉô²°¼«Ëý¤Î¡Ö¤Á¤ã¤ó¤³¡×¤È¤È¤â¤Ë¤ª¼÷»Ê¤òÇÛÁ·¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎÏÓÁ°¤ò¿¶¤ë¤¦¡Ö¤Ê¤«Ûê¡×¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á
Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª¼÷»Ê¤ò±¿¤Ö
½é¾ì½ê¤ò¹µ¤¨¤¿½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥¤òËº¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ÈÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ÎÌò¤ò´î¤ó¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ïµ¯Êª¤Î¤Þ¤°¤í¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊ¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
½é¶¥¤ê¤Þ¤°¤í¤È¤Á¤ã¤ó¤³¤ò³Ú¤·¤àÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó
¤Þ¤°¤í¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦ÃË¤Î»Ò¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤