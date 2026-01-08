91歳で亡くなったブリジット・バルドーさん、がんの手術を受けていた 夫が最期を明かす
現地時間12月28日に91歳で亡くなったブリジット・バルドーさん。がんと診断されており、亡くなる前に2度手術を受けていたことが分かった。腰の痛みを訴えるなど、辛い闘病生活を送っていたようだ。
【写真】美しかった「ブリジット・バルドーさん」フォトギャラリー
JustJaredによると、夫のベルナール・ドルマールが仏誌Paris Matchのインタビューを受け、バルドーさんの最期を明かしたそう。ドルマールは、「彼女のそばを決して離れず、毎日そっと訪れる看護師の助けを借り、近くで見守った」とコメント。闘病生活の最後は苦しかったようで、「『もう十分、去りたい』と何度か口から洩れた」という。
ドルマールは彼女の最期について、「彼女の隣でウトウトしていたら、彼女が『ピウピウ』と呼ぶ声が聞こえ、起き上がった。僕らがプライベートでお互いを呼び合う時に使う愛称です。それが最期となりました」とコメント。「彼女の顔には安らぎと静けさが浮かび、若い頃の信じられない程の美しさが戻っていた。91歳だなんて、誰も信じないでしょう」と語った。
セックスシンボルとして一時代を築き、BBの愛称で親しまれたバルドーさんは、50年代から60年代にかけて女優、モデル、歌手として活躍。その後1973年に40歳を前に引退し、動物保護活動に生涯を捧げた。ブリジット・バルドー財団は2025年12月28日、AP通信を通じて訃報を伝えたが、死因などの詳細は明らかにされていなかった。
