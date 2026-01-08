タレントの若槻千夏が6日、自身のインスタグラムを更新し、超脚長ショットを公開した。



【写真】さすがに不自然！脚長すぎな若槻千夏

「ラヴィット終わり30分後にシンデレラ城前でジャンプしている人」と題して、東京ディズニーランドを訪れた際の画像を多数掲載した。レギュラーを務めるTBS系「ラヴィット!」の生放送後に速攻でディズニー初めしたとみられる。



しっかりミニーちゃんのカチューシャを着け、ミニーちゃんのトートバッグも持ってシンデレラ城の前で満面の笑み。つま先立ちになっている状態ということもあり、脚がものすごく長く見える。



合計18枚掲載した画像にはそれぞれ若槻自身がキャプションを付けており、シンデレラ城の前のショットには「女子高生のマネして広角レンズで撮ったらゴムゴムの実食べたくらい足伸びた」というコメントが。見せ方だけではなく、しっかり“加工”した脚長ショットだったことを自らバラしていた。



ディズニーランドだけではなく、「ラヴィット!」のスタジオで撮影したショットもあり、MCの麒麟・川島明からもらったというお年玉も披露。相席スタート・山添寛とともにりっぱなぽち袋を手ににっこり。「本日ラヴィット!!川島さんお年玉ありがとうございます」とキャプションで感謝をつづっていた。



（よろず～ニュース編集部）