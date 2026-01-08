ふんわりシフォン！ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」クリームほおばるミルクシフォン 富士山牛乳使用

ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

ティータイムや自分へのご褒美にぴったりの、たっぷりのクリームを楽しめるスイーツがラインナップされます。

ローソン「クリームほおばるミルクシフォン 富士山牛乳使用」

発売日：2026年1月13日(火)

価格：248円(税込)

販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗

富士山に隣接する、静岡県産・山梨県産の生乳のみを使用する「富士山牛乳」入りのミルクホイップクリームを使用したスイーツ。

ふんわり食感のシフォンケーキに、クリームをたっぷりと入れました。

口いっぱいに広がるミルクのコクと、柔らかな生地のハーモニーを楽しめます。

ローソン「クリームほおばるミルクシフォン 富士山牛乳使用」の紹介でした。

