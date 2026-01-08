手軽に名古屋めし！ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」あんスパ風サンド

ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

忙しい時のランチにもぴったりの、名古屋めしをイメージしたボリュームのあるサンドイッチがラインナップされます。

ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」あんスパ風サンド

発売日：2026年1月13日(火)

価格：441円(税込)

販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗

“名古屋めし”として有名な「あんかけスパゲティ」をイメージした商品。

太麺スパゲティにピリ辛ソースを絡め、とんかつ・たまごと共にサンドした、食べ進めやすく、ボリュームのあるサンドイッチです。

あんかけスパゲティならではの濃厚な味わいを、ワンハンドで手軽に楽しめます。

ローソン「あんスパ風サンド(トンカツ＆たまご)」の紹介でした。

