手軽に名古屋めし！ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」あんスパ風サンド
ローソンは、2026年1月13日(火)より、東海・北陸地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。
忙しい時のランチにもぴったりの、名古屋めしをイメージしたボリュームのあるサンドイッチがラインナップされます。
ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」あんスパ風サンド
発売日：2026年1月13日(火)
価格：441円(税込)
販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗
“名古屋めし”として有名な「あんかけスパゲティ」をイメージした商品。
太麺スパゲティにピリ辛ソースを絡め、とんかつ・たまごと共にサンドした、食べ進めやすく、ボリュームのあるサンドイッチです。
あんかけスパゲティならではの濃厚な味わいを、ワンハンドで手軽に楽しめます。
ローソン「あんスパ風サンド(トンカツ＆たまご)」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 手軽に名古屋めし！ローソン「ご当地！東海・北陸 うまいもん祭」あんスパ風サンド appeared first on Dtimes.