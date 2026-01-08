女優の藤原紀香（54）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫の歌舞伎俳優・片岡愛之助（53）が出演する舞台「壽 初春歌舞伎特別公演」が大阪松竹座で7日に初日を迎えたことを報告した。

藤原は「昨日1/7は 松竹座 歌舞伎の“初日”でしたので、終日、大阪松竹座におりました 『大阪国際文化芸術プロジェクト』でもあり、万博閉幕ぶりに、横山市長にもお会いできました」と着物姿で公演の番付を手にしたショットを公開。

自身は名古屋公演が6日に千秋楽を迎えた舞台「忠臣蔵」で大石内蔵助の妻・りく役を演じており、「今月の大阪松竹座では夜の部 二つ目【仮名手本忠臣蔵 祇園一力茶屋の場】にて、大石内蔵助 （歌舞伎では大星由良之助）役を夫がつとめております。偶然にも、違う板の上なれど、夫婦で大石家のお役をつとめるという2026年の幕開けとなりました」と投稿。「これもご縁。大石の名のもとに、しっかりと、私も堤幸彦 演出 令和版 忠臣蔵 の 全国公演 をつとめてきます！」と決意をつづった。

フォロワーからは「艶やかでお綺麗ですぅ」「松竹座歌舞伎初日おめでとうございます 紀香さんのお出迎え、観劇にいらした皆さま、お喜びだったことでしょう」「愛之助さんとの『忠臣蔵』におけるそれぞれが“大石”の名のもとに舞台を演じられるなんて素敵ですね」「美しい〜素敵 着物姿ほんと似合う」などのコメントが届いた。