SKE48は8日に公式サイトを更新し、中坂美祐(20)が当面の間、活動を自粛すると発表した。マネジャーを担当していたスタッフと業務の範疇（はんちゅう）を超える連絡が行われており、不適切なやり取りが含まれていたことが発覚したため。当該スタッフも懲戒処分としたことも伝えた。

中坂の活動自粛に伴い、出演を予定していた2月上演の舞台「推しが武道館いってくれたら死ぬ」を降板することも発表された。

中坂は昨年12月末から、公演やイベント、ライブ配信などの不参加が続いていた。SNS上では「こんなにツラい年末年始はじめて」「なかちゃんに会えないのは残念」「スケジュールの都合ならともかく体調不良やったら心配」「中ちゃんの体調が一日も早く良くなることを願っています」など、心配の声が集まっていた。

この日更新されたサイトでは「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたました。そして、これらの連絡におきましては誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていたことも当該スタッフならびに本人への聞き取りにより、事実関係を確認いたしております」と説明。「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました。また、中坂美祐につきましても協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました」と発表していた。

中坂は2005年6月11日生まれ、愛知県名古屋市出身で2018年にSKE48の9期生オーディションに合格。21年2月発売の27枚目シングル「恋落ちフラグ」で、シングル表題曲選抜メンバーに初選出された。