元NHKの登坂淳一アナウンサーが（54）が8日、都内でエッセー＆レシピ集「おいしいものだけ、たべていこう だからパパ、料理はじめました」（女子栄養大学出版部）の発売記念取材会を行った。

現在、4歳と3歳の娘を育てている登坂氏。「家族にごはんが作れるようになりたい」との思いから、2年前に月刊誌「栄養と料理」で、料理家の本田よう一氏にアドバイスを仰ぎながら料理に挑戦する連載を開始。同書は同連載で紹介したレシピに、後日談などを加筆したもの。この日は報道陣の前で、連載第1回目で作ったキーマカレーの調理を実演した。

当初はみじん切りができず、ブレンダーで野菜を刻んでいたが、この日は自前の包丁でタマネギとパプリカのみじん切りを披露。30分ほどで香り豊かなキーマカレーを作り上げた。一口実食すると「今までで一番おいしく出来ました」と自画自賛。「料理を始めるなら早いほうがいい。料理をやりたいけどなかなかできない、という方に手に取っていただきたい」と呼びかけた。

NHK在籍時は料理をほとんどしていなかったため、同局の人気番組「きょうの料理」は「ただ見ているだけだった」という登坂氏。だが「今なら本当に出たいです。そういう機会があったらいいな。受信料は払っていますから」と意欲を見せた。