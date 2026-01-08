『ビリギャル』作者が「書くつもりはなかった」続編を手掛けたワケ。「アップデートされた令和の物語」が必要と思い立つ
塾講師の坪田信貴さんが2013年に上梓したのが、『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』（KADOKAWA）、通称『ビリギャル』だ。累計発行部数は128万部、さらに実写映画（2015年公開）の観客動員数は220万人を数えるほど。いずれも大ヒットといってもいい。当時の“ビリギャル旋風”は鮮烈だった。
あれから干支が一回りした2025年の師走、坪田さんの新作『勝手な夢を押しつける親を憎む優等生と、東大は無理とバカにされた学年ビリが、現役合格した話』（サンマーク出版）が発売。一見するだけで大まかな内容が把握できるタイトルは元祖譲りである。
目が回るほどの速さで価値観がアップデートされる昨今。教育の世界でも同様なのか。今なお現場で汗をかく坪田さんに、新刊の話に紐づけて意見を聞いてみた。
◆続編を書くつもりはなかった
ーー『ビリギャル』の続編を執筆するに至った背景をお聞かせください。
坪田信貴：もともと、『ビリギャル』の続編を書くつもりは全くありませんでした。しかし、映画で私を演じた俳優の伊藤淳史さんとの会話がきっかけで執筆を考えるように。伊藤さんとは、ゴルフに行ったり食事をしたり、子育ての教育相談を受けたりする仲なんです。
伊藤さんは、今でも街中で「ビリギャル見ました！」「ビリギャルの坪田先生ですよね」と声をかけられるそうで。ゆえにこの作品は思い入れが深く、自身の代表作だと言ってくださっています。ある時、ふと「他の生徒さんもいるだろうし、『ビリギャル2』は作らないんですか？」と投げかけられて。
前作から10年以上が経ち、時代も変わりました。「今の時代に合わせた、アップデートされた令和の物語」が必要なんじゃないかと思いたち、私が顧問を務めているサンマーク出版の黒川精一社長に相談したら「やりましょう！」となり。こうして続編の制作に至ったんです。
◆五者五様の人間模様を描く
ーー今回はどういった展開で物語が進んでいくのでしょうか？
坪田信貴：前作は主人公のさやかちゃんと私との1対1でしたが、今回は5人の生徒が出てきます。彼らが同じ校舎で同じ時期に勉強し、お互いに影響を受けながら成長していく実話をもとにした物語になっています。
5人はそれぞれまったく違う種類の葛藤を抱えているんです。具体的に例を挙げると、タイトルにもなっている「勝手な夢を押しつける親を憎む優等生」や、「東大は無理だと馬鹿にされてきた学年ビリ」、そして「絵を描くのは好きだが夢はない子」といった具合です。
そしてなかでも、象徴的な生徒として、病気で余命宣告を受けている子が登場します。車椅子で登場する彼の予後は悪く、もしかすると受験の時には亡くなっているかもしれない。それでも他の子と同じように厳しく指導を受けて、医学部を目指したいと願っています。他の学生との出会いを通じて、勉強の意味だけでなく「生きる意味とは何か」を考えもします。
また、先生側の登場人物も私だけではなく、今の坪田塾の社長である中野先生、そして東大生のアルバイト講師の遥先生の計3人が登場します。遥先生は、将来的には文科省に行って教育改革をしたいと考えているほど、基本的には効率性重視のデータ派です。「やる気がない子に無理やりやらせようとするのは違う」と考えていて、当初は私にすごく批判的な姿勢。しかし、生徒たちと関わるうちに、生徒のために涙を流し、必死に応援する熱い先生へと変わっていく場面が描かれています。
◆前作の主人公が特殊だったわけではない
ーー執筆時の感覚はどのようなものでしたか？
坪田信貴：今回は、「忘れ物を取りに行く感じ」でした。前作で全てを出したつもりではいたのですが、尺が長くなったり、書くとちょっと複雑になったりすることもあり。泣く泣く書くのを控えたエピソードもいっぱいあったんです。
あれから干支が一回りした2025年の師走、坪田さんの新作『勝手な夢を押しつける親を憎む優等生と、東大は無理とバカにされた学年ビリが、現役合格した話』（サンマーク出版）が発売。一見するだけで大まかな内容が把握できるタイトルは元祖譲りである。
◆続編を書くつもりはなかった
ーー『ビリギャル』の続編を執筆するに至った背景をお聞かせください。
坪田信貴：もともと、『ビリギャル』の続編を書くつもりは全くありませんでした。しかし、映画で私を演じた俳優の伊藤淳史さんとの会話がきっかけで執筆を考えるように。伊藤さんとは、ゴルフに行ったり食事をしたり、子育ての教育相談を受けたりする仲なんです。
伊藤さんは、今でも街中で「ビリギャル見ました！」「ビリギャルの坪田先生ですよね」と声をかけられるそうで。ゆえにこの作品は思い入れが深く、自身の代表作だと言ってくださっています。ある時、ふと「他の生徒さんもいるだろうし、『ビリギャル2』は作らないんですか？」と投げかけられて。
前作から10年以上が経ち、時代も変わりました。「今の時代に合わせた、アップデートされた令和の物語」が必要なんじゃないかと思いたち、私が顧問を務めているサンマーク出版の黒川精一社長に相談したら「やりましょう！」となり。こうして続編の制作に至ったんです。
◆五者五様の人間模様を描く
ーー今回はどういった展開で物語が進んでいくのでしょうか？
坪田信貴：前作は主人公のさやかちゃんと私との1対1でしたが、今回は5人の生徒が出てきます。彼らが同じ校舎で同じ時期に勉強し、お互いに影響を受けながら成長していく実話をもとにした物語になっています。
5人はそれぞれまったく違う種類の葛藤を抱えているんです。具体的に例を挙げると、タイトルにもなっている「勝手な夢を押しつける親を憎む優等生」や、「東大は無理だと馬鹿にされてきた学年ビリ」、そして「絵を描くのは好きだが夢はない子」といった具合です。
そしてなかでも、象徴的な生徒として、病気で余命宣告を受けている子が登場します。車椅子で登場する彼の予後は悪く、もしかすると受験の時には亡くなっているかもしれない。それでも他の子と同じように厳しく指導を受けて、医学部を目指したいと願っています。他の学生との出会いを通じて、勉強の意味だけでなく「生きる意味とは何か」を考えもします。
また、先生側の登場人物も私だけではなく、今の坪田塾の社長である中野先生、そして東大生のアルバイト講師の遥先生の計3人が登場します。遥先生は、将来的には文科省に行って教育改革をしたいと考えているほど、基本的には効率性重視のデータ派です。「やる気がない子に無理やりやらせようとするのは違う」と考えていて、当初は私にすごく批判的な姿勢。しかし、生徒たちと関わるうちに、生徒のために涙を流し、必死に応援する熱い先生へと変わっていく場面が描かれています。
◆前作の主人公が特殊だったわけではない
ーー執筆時の感覚はどのようなものでしたか？
坪田信貴：今回は、「忘れ物を取りに行く感じ」でした。前作で全てを出したつもりではいたのですが、尺が長くなったり、書くとちょっと複雑になったりすることもあり。泣く泣く書くのを控えたエピソードもいっぱいあったんです。