お笑いコンビ「見取り図」のリリーさんが、自身のX（旧Twitter）を更新。ニューヨーク・屋敷裕政さんの愛車に乗車した際の写真を公開し、反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 見取り図・リリー 】 ニューヨーク屋敷の「愛車」アウディで新年挨拶 独特な写り方に 「顔どないなってますのん」とツッコミ殺到





リリーさんは「屋敷の車で送ってもらいました。aikoさんの曲が流れだした時、沿道から花火が上がってるのが見えました。ハッピーニューイヤー！」と投稿。新年らしい幻想的なエピソードを添え、ハンドルを握る屋敷さんの姿をアップしました。







投稿された写真では、青く光るスタイリッシュな車内の計器類と、ステアリングに輝く「アウディ」のエンブレムが確認できます。



この投稿に対し、ファンからは「運転する屋敷さんカッコいい」という声が上がる一方で、独特な角度で写った屋敷さんの顔立ちに注目が集中。「顔どないなってますのん」「アゴがない」「めちゃ写り悪い」「普段は正面から見るとイケメンぽいのに、どういう作り⁈」といった、芸人らしい愛のあるツッコミが続出しています。



【担当：芸能情報ステーション】