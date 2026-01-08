「マルサより圧倒的に怖い」国税局最強部隊「コメ」の正体とは？松嶋菜々子ドラマ『おコメの女』の裏側
1/8（木）にスタートする松嶋菜々子さん主演のドラマ『おコメの女』（テレビ朝日系）。主人公が所属するのは、国税局の資料調査課をモデルにした架空の部署「雑国」。国税局資料調査課とはいったいどんな部署なのだろうか。ドラマの監修も務める、元国税査察官・佐藤弘幸氏の著書『国税最強の精鋭部隊「コメ」』より資料調査課の実態を紹介する。
◆■「コメ」は国税局資料調査課の隠語
1987年に公開された映画『マルサの女』により、それまで国税の隠語で一般には知られていなかった「マルサ＝国税局査察部」が公のものとなった。国税の隠語には、名詞などの前に「マル」をつける習慣がある。代表者を指すときには「マルダイ」、対象者は「マルタイ」。で、査察は「マルサ」となるわけである。
ただ、マルサが知られるようになり、隠語は「６階」（大手町合同庁舎２号館の６階に査察部があった）、または「旧６階」とか「３階」（大手町合同庁舎３号館の３階に査察部があった）と変わった。現築地庁舎に移転してからは何と呼ばれているのか知らない。
国税局査察部は、国税通則法（旧国税犯則取締法の犯則手続きが編入された）に基づく調査で、裁判所の令状をもって強制調査を行う部署である。目的は、脱税者を塀の向こうに送るべく、検察庁に告発することである。
よって、査察官の存在意義は、脱税者のうち、できるだけ多くを捕捉し、調査を行い、告発することにある。マルサの調査は、徹底した内偵により、脱税した所得の証拠（「タマリ」という）で「裏付けとなる資産を把握できた事件が対象」になる。
一方、「コメ」という部署は、国税局資料調査課の隠語である。マルサと違い、一般人にはまだ知られていない。
資料の「料」と調査課の「調」をとって「リョウチョウ」とも呼ばれているが、税理士などを含めた税務の分野ではすでに知られた言葉で、隠語としての価値はなくなった。それで、「料」の偏を指して「コメ」と呼ぶようになったのだ。
◆■マルサより圧倒的に怖い「コメ」
マルサという言葉は映画の影響ですっかり有名になってしまい、国税庁がホームページ上で普通に使用しているほどで、すでに隠語の役割を果たさなくなっている。
世間ではそのマルサが税務当局における最強部隊のように認識されているが、徴税に関してはコメのほうが圧倒的に怖い存在である。
コメは１週間に一事案を基本に調査を企画・実施しており、増差所得（調査によって把握した所得）、調査件数ともに、職員一人当たりの効果測定はコメが圧倒している。
マルサの調査事績は国税庁により公表されているが、2024年度に告発したのは全国で98件、脱税額82億円（本税及び加算税）。人員が約1300人とすると、一人当たり追徴税額は加算税を含めても630万円にすぎない。
コメの調査事績は税務署の調査事績のなかに混在しており、具体的な数字はベールに包まれているが、一人当たりの年間追徴税額は2000万円を下らないだろう。マルサの４倍以上と想像する。
◆■マルサは不正計算の裏付けがないと調査できない
マルサとコメとの大きな違いは、調査の性格にある。すなわち「強制調査」と「任意調査」の違いだ。
マルサは内偵の結果、「タマリ」と呼ばれる不正計算の裏付け（過少申告した利益に対応する預金、有価証券、不動産など）があった案件しか調査できない。
つまり、答えがわかっている案件しか調査できないのである。タマリがない状態で裁判をして、実は損金になるものが漏れていました、となると公判が維持できない。
起訴する案件は不正計算が一定規模以上であることが要件なので、後出しで損金となる証拠を差し引いたら一定規模未満になりましたという事案ではダメなのだ。検察官が受けない案件は、告発できないのである。
