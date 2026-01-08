1月11日よりCBC／TBS系「アガルアニメ」枠にて放送がスタートするTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のエンディングテーマが、大泉洋の新曲「陽炎」に決定した。

参考：大泉洋が語る『ちょっとだけエスパー』文太への愛着 “人を楽しませたい”が自身の原動力に

直木賞作家・今村翔吾による同名大ヒット小説をアニメ化する本作。江戸時代の火消したちの活躍を描く。

エンディングテーマに決定した「陽炎」は、大泉と玉置浩二のタッグが再び実現した楽曲。大泉にとっては自身初のアニメタイアップソングとなる。作詞は大泉と月光テツヤ、作曲は玉置、編曲はトオミヨウが担当した。

歌詞は『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』の世界観からインスパイアを受けて制作された。大切なものを失いながらも前を向いて歩いていく強さや、切なくも前向きな想いが込められており、淡々としながらも熱く魂を震わせるヴォーカルが特徴的な一曲となっている。

楽曲は1月25日に配信リリースされる。

●大泉洋 コメント今回、江戸時代の火消しの物語ということから、『炎』というモチーフがこのアニメとリンクするのではないかと感じ、『陽炎』というタイトルにしました。アニメの台本を読ませていただき、江戸という時代の全てを巻き込んで描いていくスケールの大きな物語に強く引き込まれていきました。楽曲から感じる物悲しさや寂しさと、アニメ『火喰鳥』で描かれる、火事によって失われてしまう「喪失感」。火事によっていろんなものを失っても、それでも前を向き、必死に生き抜いていこうとする「人間の強さ」。そうした感情を重ね合わせながら作詞させていただきました。ぜひアニメ『火喰鳥』と共に新曲「陽炎」も楽しんでいただければと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）