ビシェット争奪戦に“不気味な伏兵”の名前「驚かせることはあるのだろうか？」元MLB捕手が見解

ビシェットの移籍先に不気味な伏兵の名が挙げられた(C)Getty Images

ブルージェイズからFAとなって去就が注目されている内野手のボー・ビシェットの移籍先として、“不気味な伏兵”の名前が浮上したという。

米メディア『ClutchPoints』は「FAの内野手ボー・ビシェットは、ヤンキース、メッツ、ドジャースといった球団に加え、古巣のブルージェイズとの再契約の可能性も取り沙汰されている」と記したが、他にも意外な球団としてエンゼルスを挙げている。

同メディアは「ドジャースの隣人であるエンゼルスが、このFA市場でビシェットと契約を結び、メジャーリーグ界を驚かせることはあるのだろうか？」と投げかけ、ヤンキースなどでプレーした元MLB捕手のエリック・クラッツ氏が米ポッドキャスト番組『Foul Territory』に出演した際の「エンゼルスはビシェット獲得に向けたスリーパー・チーム（不気味な伏兵）になる可能性がある」というコメントを紹介した。

記事では「トロントへの復帰という可能性も残ってはいるが、噂によれば、ブルージェイズとビシェットの再契約が実現する見込みは薄いようだ。一方、エンゼルスは今オフ、これまで多くの大物FA選手との関連は報じられてこなかった。伝えられているところでは、エンゼルスは投手陣の補強に注力しており、同時にアンソニー・レンドンの後任となる三塁手の確保にも関心を示している」と記した。