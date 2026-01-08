移民税関捜査局（ICE）の職員に撃たれて死亡した女性の追悼のために集まった人々＝7日、米ミネソタ州ミネアポリス/Tim Evans/Reuters

（CNN）米ミネソタ州ミネアポリスで7日、不法移民の摘発にあたっていた移民税関捜査局（ICE）の職員が発砲し、女性が死亡した。

死亡したのはレニー・ニコル・グッドさん（37）。ICE職員との衝突のすえに射殺されたグッドさんをめぐり、地域社会には怒りと悲しみが広がっている。

ミネソタ州では、補助金の不正受給をめぐる不祥事が発覚し、ウォルズ州知事が知事選への出馬を断念。連邦政府が移民の取り締まりを強化していた。

被害者の身元：民主党のスミス上院議員（ミネソタ州選出）によれば、死亡したのはレネー・ニコル・グッドさん。グッドさんは米国市民で、6歳の子どもがいるという。

国土安全保障長官の説明：ICEを管轄する国土安全保障省のノーム長官は、グッドさんが捜査官の業務に「つきまとい、妨害していた」とし、車を「武器化」して捜査官をはねようとしたと述べた。捜査官について、自身と同僚の命を守るため、訓練に基づいて行動したとしている。

ミネソタ州の政治家は怒りをあらわに：ミネソタ州の政治家らは、トランプ政権の移民政策が今回の銃撃事件につながったと批判した。ウォルズ知事は、州兵を動員する用意があると警告。ミネアポリスのフライ市長は、今回の事態は「社会の忍耐力が試されている」と述べた。

現場に集まる人々：ミネアポリス各地から多くの人たちが銃撃現場に集まった。最初は警察への抗議活動が行われ、その後はグッドさんを追悼する集会が開かれ、通り1区画が埋め尽くされた。CNN記者によると、夜の現場は「非常に落ち着いている」という。現場には、グッドさんを追悼するため、数百本のろうそくや花束が手向けられた。

警察の対応：ミネアポリス警察のオハラ署長は、移民取り締まりで数週間にわたり高まっていた緊張が、今回の銃撃事件でさらに高まったと述べた。警察は夜間を通じて警戒態勢を強化しているという。