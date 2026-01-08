佐野勇斗「紅白」で目が合った女優とは 歌唱直前の“仕草”に感謝「最高なパフォーマンスができました」【おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−】
【モデルプレス＝2026/01/08】佐野勇斗が8日、都内で開催されたドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』記者会見に、主演の松嶋菜々子、共演の長濱ねる、高橋克実、大地真央と共に出席。2025年大みそかに行われた『第76回NHK紅白歌合戦』での松嶋とのエピソードを明かした。
【写真】「紅白」M!LKメンバーの励みに エール送った52歳美人女優
本作は、テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく物語となっている。
松嶋と佐野は10年ぶりの共演ということで、佐野は「成長した姿を見せられていますか？」と松嶋に確認。松嶋が「はい」と微笑むと、佐野は「引き続きがんばります」と安堵した。松嶋は佐野について「顔はこのままなんですけど、難しい言葉をほとんど担って撮影をしてくださって。しかもエリート（の役）ということで、立派に育ったな〜と思っています」としみじみ。10年前は親子役を演じており、松嶋は「その頃からすごくしっかりされている方だな、と思ってはいたんですけど、ますます」と笑顔を見せた。
佐野は「あの当時は、毎日撮影に行くという習慣も初めてだったので、すごく緊張しながら松嶋さんにたくさんフォローをしてもらっていました」と述懐。「今はなんとか長いせりふを覚えたり、みなさんに少しツッコミとかさせてもらっちゃったりして（笑）」と自身の成長を口にした。
大みそかの『紅白』では、佐野が所属するM!LKが初出場し、松嶋が審査員を務めていた。そのときのエピソードを聞かれると、佐野は「僕のグループの歌唱が審査員のみなさまの前からスタートだったので、松嶋さんの目の前からスタートだったんですよ」と切り出し「僕も初めての紅白だったのですごく緊張していたんですけど、始まる直前に松嶋さんと目が合って、こう（小さなガッツポーズ）やってくださって。それで最高なパフォーマンスができました！」と告白。松嶋は「（佐野は）本当に忙しくて。ドラマのスケジュールもこなしながらさらに他の番組にもたくさん出ていらっしゃったので、とにかく元気に…って。体が心配でそっちの心配をしつつ『がんばってるな』と思いながら応援していました」と振り返った。（modelpress編集部）
