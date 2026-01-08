「減量していないのに体重が一時、30kg台まで落ちた」身長162cmのIZ*ONE出身チェ・イェナに、心配の声

ガールズグループIZ*ONE出身の歌手チェ・イェナが、体重が一時30kg台まで落ちていたと明かし、衝撃を与えた。

近年、アイドルの健康管理が注目されるなかで、ファンからは心配の声も上がっている。

チェ・イェナは最近、自身のYouTubeチャンネル「YENA」に「2025 AAA & ACON Behind｜ジチャ、本当に幸せすぎない？」というタイトルの動画を公開した。

その動画には、授賞式のステージを控え、準備に臨むチェ・イェナの姿が収められている。

動画の中でチェ・イェナは、メイクを受けながら衣装や小道具を確認していたが、指輪をはめる途中で「指が少し細くなった気がする」と話し、体重の変化に触れた。

特に「それでも、最近は少し太った」と語ると、「今のほうがずっと見栄えがいい」と相づちを打つスタッフに対し、「最近、39kgまで落ちていた。あまりにも衝撃的で、しっかり食べて体重を増やした」と明かし、周囲を驚かせた。

さらに「今は42〜43kgくらいある。意図的に減量したわけではないにもかかわらず、体重が落ちた。理由はわからない。突然だった」と説明した。

チェ・イェナの身長はプロフィール上、162cmとされている。成長期の子どもに近い水準まで体重にまで落ちていた近況に、ファンからは驚きと同時に健康を心配する声も寄せられている。

◇チェ・イェナ プロフィール

1999年9月29日、韓国ソウル生まれ。チェ・イェナは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディション番組『PRODUCE 48』で最終順位4位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。高音域のハスキーボイスから生まれる歌声は透明感にあふれており、ファンに愛されてきた。天真爛漫な性格で、日本のバラエティ番組などでも愛嬌たっぷりの表情や振る舞いで人気を博す。2022年1月にソロ歌手としてデビュー。俳優チェ・ソンミンを実兄に持つ。