BTSの名曲『Spring Day』が偉大な記録を樹立、9年前の楽曲が持つ色褪せない普遍的魅力

BTSがまた1つ、大記録を打ち立てた。

待望のカムバックが近づくなか、改めてその存在感の大きさが際立っている。

アルバム『YOU NEVER WALK ALONE』のリード曲『Spring Day』が、韓国音楽ストリーミングサービス「Melon」の2025年年間チャートで77位にランクインした。

2017年2月のリリース以降、9年連続で年間チャートに名を連ね、Melonの年間チャート史上、最長のチャートイン記録を更新した。

流行に左右されず、長く支持されてきた背景には、時間が経っても共感を呼ぶ歌詞と叙情的なメロディが挙げられている。

同曲はMelonでの“象徴的な記録”も持つ。プラットフォーム初の累計再生回数10億回突破に加え、公開から約7年11カ月にわたってデイリーチャートに入り続けるという最長記録も保持している。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

楽曲はブリットロックとエレクトロサウンドを掛け合わせたオルタナティブヒップホップで、RMとSUGAが個人的な経験を歌詞に反映しており、RMは主要メロディの作曲にも参加している。離れてしまった友人との再会を待ちながら希望を失わない温かなメッセージが、世界中のリスナーの心をつかんだ。

昨年10月には米音楽誌『Rolling Stone』が「21世紀最高の歌」37位に選出したことでも話題になった。韓国の楽曲としては最上位で、「喪失の中で芽生える回復と希望の感情が、BTSの世界的な飛躍へとつながった」と評価された。

来る3月20日には、14曲が収録された5枚目のフルアルバムをリリースするBTS。兵役期間を経て、より成長した彼らの完全体カムバックに期待は高まるばかりだ。

（記事提供＝OSEN）