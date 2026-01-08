

こんぴら観光まちづくり検定を初開催 エントリーはQRコードから

一般社団法人こんぴら観光まちづくり協会は、金刀比羅宮の門前町である香川県琴平町と周辺地域の歴史や文化・伝統、名所・旧跡、食、産業など幅広い分野を学び、「ことひらのファン」になってもらおうと「こんぴら観光まちづくり検定」を新設しました。

2026年2月8日（日）に町内の琴平町商工会館で試験を実施します。試験は出題数100問で、歴史、文化、産業、地理、祭り、行事、人々の暮らしなどを中心に出題され、4つの選択肢の中から答えを一つ選ぶ出題形式で、検定時間は90分です。70％以上が合格の目安で、どなたでも受験できます。受験料は一般が3000円、5人以上の団体は1人2500円です。また高校生以下は1000円です。

公式テキストも発行されていて、検定前の対策事前講習会が1月17日（土）にあります。（参加費1000円）

検定合格者には「認定証」が贈られるほか、「特派員」としてブログページに掲載する記事を書いてもらったり、協会認定のガイド終了後、認定ガイドとして活躍してもらったりすることを予定しています。

専用ページから申し込みできます。定員100人で、締め切りは1月23日です。