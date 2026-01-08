「METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」がAmazonなどで予約開始！
【METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］】 6月 発売予定 価格：26,400円
BANDAI SPIRITSのアクションフィギュア「METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」がAmazonなどで予約受付を開始している。発売は6月を予定しており、価格は26,400円。
本製品は、「ガンダム・センチネル」に登場するモビルスーツ「Ex-Sガンダム」を、BANDAI SPIRITSのアクションフィギュア「METAL ROBOT魂（Ka signature）」シリーズで立体化したもの。
今回Amazonや楽天ブックス、あみあみなどの一般店舗にて本製品の予約受付を開始しており、1月8日16時時点で予約可能であることを確認できた。
Amazonの販売状況（1月8日16時ごろ）
楽天ブックスの販売状況（1月8日16時ごろ）
あみあみの販売状況（1月8日16時ごろ）
(C)創通・サンライズ