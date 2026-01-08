「ファーストクラスの客室乗務員」は“イラッとした瞬間”どう動く？ 接客のプロが明かす“感情で損しない習慣”
恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。10年間で600人以上とデートを重ねた経験を活かし、現在は年間1000人以上の男女の相談に向き合っています。
今回も、国際線ファーストクラスを担当していた元客室乗務員の桜さん（仮名・38歳）にインタビューを実施。桜さんは客室乗務員として国際線のファーストクラスを担当した後、指導員として活躍しており、ホスピタリティ分野のプロです。
大人になっても人間関係のトラブルは尽きません。つい感情的になってしまって人間関係が壊れてしまったり、お互いに嫌な思いをしてしまったりすることってありませんか？ 客室乗務員としてさまざまな人間模様を観察してきた桜さんに、どのようにスマートに対応すればいいかを聞いてみました。
◆すぐに反応しないで、一呼吸置いてみる
田中亜依（以下、田中）：相手の言動や行動にイライラしてしまって、感情が態度に出てしまい、相手との関係が気まずくなってしまうという悩みをよく聞きます。桜さんはCA時代、接客業という仕事の性質上、感情を抑えなければならない場面も多かったと思いますが、どうされていましたか？
桜さん（以下、桜）：最初は私も、感情を抑えるのが難しかったんです。新人の頃は、理不尽なお客様に対応する時に顔に出てしまったこともありました。でも、リーダーとしてビジネスクラス全体をまとめる役割を持つようになってからは、「自分が感情を出したらチーム全体に影響する」と強く意識するようになったんです。その経験のおかげで、自然と冷静に対応できるようになりました。
田中：なるほど。ただ、仕事モードの時なら冷静に対応できるけど、日常でちょっとした苛立ちや怒りを感じてしまう時もありますよね。たとえば、恋人や友人とせっかく会う時間を作っても、相手がスマホばかり見ていてイラっとしてしまい、雰囲気が悪くなってしまったりとか。そういった時は桜さんはどうされていますか？
桜：そういう時は、すぐ反応しないのが大事です。機内でイラッとした時は、まず一呼吸置いてから「ではこうしてみましょう」と対応していました。大人の人間関係でも同じで、相手に不満を感じても、その場で感情的にぶつけず、後で冷静に伝えた方が良いです。
◆ネガティブな人に引きずられないためには？
田中：中には、会うたびに愚痴やネガティブな話ばかりの人もいます。聞いているうちに自分もネガティブな気持ちになってきて、なかなかネガティブなムードから抜け出せなくなってしまうこともありますよね。
相手は自分に話してスッキリしているのに、自分はモヤモヤが残って嫌な感情が残ってしまう場合もあります。こんな時はどうしたらいいでしょうか？
桜：機内でも、ずっと不満を言い続けるお客様がいました。そういう時は、まず「そうですよね、大変ですよね」と共感を示しつつ、話題を別方向に誘導していました。
恋愛や友人関係でも同じです。愚痴が続く人には軽く共感して、その話題は広げず、少しずつ距離をとるんです。自分が嫌な思いをする前に、ネガティブな話をあまり歓迎していない雰囲気を作って、自分を守るようにしましょう。
◆夫婦や恋人なら「感情を出すタイミングを選ぶ」
田中：夫婦や恋人関係でトラブルになった時も、同じ考え方でいいのでしょうか？
桜：はい。大事なのは「感情を出すタイミングを選ぶ」ことです。恋人や夫婦関係でも、喧嘩になりそうな時はすぐにぶつけず、時間を置いてから冷静に自分が感じたことを話してみてください。これだけでトラブルの大半は避けられると思います。
人間関係のトラブルをゼロにすることはできません。でも、感情をすぐに出さず、一呼吸置くだけで印象も結果も変わります。デート相手にイラッとした時に笑顔でやり過ごせる人は、余裕があって魅力的に見えますよ。
でも感情をなかったことにする訳ではありません。感情を抑えて自分に嘘をつくのではなく、出すタイミングを選ぶことを意識してみてください。怒りを感じた場合、感情のままに気持ちをぶつけるのではなく、少し冷静になってから、自分が怒りを感じていることを相手に伝えるんです。
◆自分の感情にも相手の感情にも振り回されない
怒りやネガティブな感情を抱いたら、一呼吸置いてから冷静に相手に伝えてみる。そうすることで、相手に振り回されずに人間関係を築けるようになります。自分や相手の感情に振り回されがちで人間関係に悩んでいる方は、この姿勢を意識してみてはいかがでしょうか。
＜取材・文／田中亜依＞
【田中亜依】
恋愛・婚活コンサルタント、デートコーチ。婚活歴10年、婚活に700万円を投資。マッチングアプリ、結婚相談所、合コンで600人以上の男性と出会い結婚。この経験を生かし、国内最大手結婚相談所にて「また会いたくなるデート方法」などのセミナー講師として活動。Twitter：@date_coach_ai／Instagram：＠ai_tanaka1019
