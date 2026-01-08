『めざましテレビ』（フジテレビ系）のお天気キャスターとして人気を博し、現在もフリーアナウンサーとして活躍する皆藤愛子さんが、16年ぶりとなる写真集『皆藤愛子写真集 grazing』を2月19日発売にする。撮影の思い出について、皆藤さんに聞いた。

【アザーカット】「少し恥ずかしくなるくらいの素の姿や表情も、思い切って収めていただいています」 オーストラリアを満喫する皆藤愛子さん

このたび16年ぶりに写真集を出させていただくことになりました。

タイトルは「放牧」という意味を持つ「grazing」。競馬用語で使われる馬の「放牧」には、休養やリフレッシュといった意味合いもあります。

オーストラリアの地で、たくさんの可愛い動物たちや大自然と触れ合いながら、気持ちも体もそのままの自然体で撮影に臨むことができました。

少し恥ずかしくなるくらいの素の姿や表情も、思い切って収めていただいています。

忙しい日常の合間に、一緒にお休みを過ごすような感覚で開いていただけたら嬉しいです。

【プロフィール】

皆藤愛子（かいとう・あいこ）／1984年1月25日生まれ、千葉県出身。身長158cm。2005年、早稲田大学在学中に『めざましテレビ』のお天気キャスターに抜擢される。その後、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任し、現在は『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）や『BSイレブン競馬中継』などに出演中。これまで写真集は『あいこ日和』（2007年）、『あいこ便り』（2010年）と2作刊行しており、『皆藤愛子写真集 grazing』（小学館、2月19日発売）が3作目となる。

※週刊ポスト2026年1月16・23日号