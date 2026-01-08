「クリスマスってぇ？」



【写真】クリスマスリースをつけてもらった猫さん

とポストされたのはしぴこめ（@chipie0826）さん。



投稿された写真には、キジトラ猫ちゃんがまるで本物のクリスマスリースを身につけているかのような姿が写っています。実はこのリース、AIで加工されたもの。



どこか納得していないような、きょとんとした表情が「クリスマスって何？」と語りかけてくるようで、じわじわと笑いが込み上げてきます。



「表情が完璧すぎる」

「違和感なさすぎて本物かと思った」

「クリスマス理解してない顔してて最高」

「これはやりそう感ある」



投稿には、こんな声が寄せられました。キジトラ猫ちゃんのお名前はおこめ（愛称はぽめち）ちゃん。4歳で、やんちゃな甘えん坊だといいます。ポストをされたしぴこめさんにお話を伺いました。



ーー写真は「AIでクリスマスリースをつけた」とのことですが、作ってみようと思ったのは？



「SNSで飼い猫にクリスマスの着ぐるみをAIで着せるのが流行っていたので、流行に乗ってみました」



ーー出来上がった写真を見た時は？



「いつもやんちゃなので実際に『やりそうだな』と思いました」



ーーおこめちゃんは、リースなどで遊びますか？



「楽しく遊ぶどころか、破壊までいくやんちゃタイプです」



ーー特に可愛いと感じるのは？



「甘えている時に、飼い主の指をちゅぱちゅぱ吸うところがたまらなく可愛いです」



AI加工とはいえ、「これは絶対やるな」と思わせてしまう説得力は、日頃の行動あってこそ。クリスマスを理解していないようで、しっかり場の空気をさらっていくおこめ（ぽめち）ちゃんの存在感に、多くの人が癒やされました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）