クリスマスリースをつけてもらった猫さん、実はAIだけど……「違和感なさすぎ」「やりそうだな」
「クリスマスってぇ？」
とポストされたのはしぴこめ（@chipie0826）さん。
投稿された写真には、キジトラ猫ちゃんがまるで本物のクリスマスリースを身につけているかのような姿が写っています。実はこのリース、AIで加工されたもの。
どこか納得していないような、きょとんとした表情が「クリスマスって何？」と語りかけてくるようで、じわじわと笑いが込み上げてきます。
「表情が完璧すぎる」
「違和感なさすぎて本物かと思った」
「クリスマス理解してない顔してて最高」
「これはやりそう感ある」
投稿には、こんな声が寄せられました。キジトラ猫ちゃんのお名前はおこめ（愛称はぽめち）ちゃん。4歳で、やんちゃな甘えん坊だといいます。ポストをされたしぴこめさんにお話を伺いました。
ーー写真は「AIでクリスマスリースをつけた」とのことですが、作ってみようと思ったのは？
「SNSで飼い猫にクリスマスの着ぐるみをAIで着せるのが流行っていたので、流行に乗ってみました」
ーー出来上がった写真を見た時は？
「いつもやんちゃなので実際に『やりそうだな』と思いました」
ーーおこめちゃんは、リースなどで遊びますか？
「楽しく遊ぶどころか、破壊までいくやんちゃタイプです」
ーー特に可愛いと感じるのは？
「甘えている時に、飼い主の指をちゅぱちゅぱ吸うところがたまらなく可愛いです」
AI加工とはいえ、「これは絶対やるな」と思わせてしまう説得力は、日頃の行動あってこそ。クリスマスを理解していないようで、しっかり場の空気をさらっていくおこめ（ぽめち）ちゃんの存在感に、多くの人が癒やされました。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）