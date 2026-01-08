ハク。が、ニューEP『世界』を3月4日にリリース。本EPより収録曲「ふわ輪」を2月11日に先行配信する。

本EPには、メジャーデビュー曲「それしか言えない」、WEBアニメーション『うごく！ねこむかしばなし！』の主題歌に起用された「夢中猫」に加え、2月11日にデジタルシングルとしてリリースされ、初めてピアノを導入した爽やかなサウンドと、伸びやかな歌声と絡み合うコーラスが軽妙なポップソング「ふわ輪」、変わりゆく世界への嘆きと希望をエモーショナルに歌うあいの歌声と厚みの増したサウンドが特徴的なEP表題曲「世界」の全4曲が収録される。

また、本EPはタワーレコード店舗、タワーレコードオンライン、ライブ会場限定にてCDのリリースも決定している。

さらに、Spotifyが2026年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2026』にハク。が選出された。ストリーミングやSNSの普及に伴う音楽トレンドも反映し、バンド、シンガーソングライター、HIPHOPなど多様な分野から、従来の枠組みを超えて活動し、個性的な作品を発信している10組として選出されている。

その選出に伴い、3月19日に東京 Spotify O-EASTにて開催される『Spotify Early Noise Night #18』への出演も決定。今後Spotifyにてプレイリストやライブイベント、またアーティストの魅力を伝える様々なコンテンツやコラボレーション企画などを通じて、国内外の音楽ファンに届ける展開を予定しているとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）