¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¡Ö¥à¥¡¼¥Ã!¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Î¹¾¸ýÄ¾¿Í(º´²ì¸©½Ð¿È)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤¬¡Ö»÷¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢MLB¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¹¾¸ý¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¹¾¸ý¤Ï¡Ö¿·½Õ¤Ê¤ê¤¤ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÎø¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¡ª¥à¥¡¼¥Ã¡ª¥à¥¡¼¥Ã¡ª¡×¤È¥Ü¥±¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¹¾¸ý¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¤Ê¤ê¤¤ê»Ñ¤Ë¡Ö¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤ä¤ó¡×¡Ö¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬»÷¤Æ¤Æ¾Ð¡×¡Ö¿ÆÀÌ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¡ÊÂÇ¤Æ¤Ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ë¡×¡Ö¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¹¾¸ý¤¬¥Ù¥Ã¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÈ¿Â§¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£